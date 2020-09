Ósakaová, která je o osm let mladší než její finálová soupeřka, předloni vyhrála US Open a loni ovládla Australian Open. Teď do finále nevstoupila dobře, když první sadu prohrála 1:6. "Říkala jsem si, že by nebylo dobré prohrát tak rychle. Prostě jsem se jen snažila hrát lépe a podařilo se to," oddechla si Japonka, která následující dvě sady získala poměrem 6:3.

Sama uznala, že měla s Azarenkovou nejspíš více prác než čekala. "Už bych s ní nechtěla hrát další finále, tohle bylo těžké," prohlásila a rozdávala slova díků na všechny strany. "Díky pořadatelům, WTA, všem lidem doma, mému týmu. Byla čest tady hrát. Těším se na další turnaje," doplnila.

Japonská tenistka Naomi Ósakaová s trofejí pro vítězku US Open.

Robert Deutsch, Reuters

Po mečbolu podala ruku soupeřce, odložila raketu a teprve poté si lehla na dvorec. "Vítěz vždycky po mečbolu zkolabuje, ale já se pokaždé bála, že se zraní, tak jsem to chtěla udělat bezpečně," vysvětlila Ósakaová.

Netradiční oslava japonské tenistky Naomi Ósakaové po triumfu na US Open.

Robert Deutsch, Reuters

V žebříčku se vítězná hráčka žijící a trénující v USA posune na třetí místo a za vítězství získala šek na tři miliony dolarů, přes 67 milionů korun. Loni šampioni US Open obdrželi o 850 tisíc víc, ale letos jsou odměny kvůli pandemii koronaviru nižší. Turnaj se hrál za přísných bezpečnostních opatření a bez fanoušků.

Azarenková byla při závěrečném ceremoniálu pochopitelně smutná. "Nepodařilo se mi vyhrát, což mě mrzí. Snad to vyjde příště," začala své hodnocení poražená Běloruska. "Snad si nějaké finále proti Naomi ještě zahraju. Teď mi nezbývá než jí pogratulovat," pokračovala s tím, že poděkovala pořadatelům i WTA za šanci hrát zase tenis. "Všem patří velký dík, protože to v dnešní době není jednoduché. Děkuji i mému týmu za podporu a těším se na další turnaje," dodala poražená finalistka.

Japonská tenistka Naomi Ósakaová po vítězném finále dvouhry na US Open. Vlevo poražená Běloruska Azarenková s trofejí.

Robert Deutsch, Reuters

Ve finále naposledy získala titul po prohraném prvním setu Španělka Arantxa Sánchezová Vicariová před 26 lety.