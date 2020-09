Je dobojováno. Tituly na US Open byly rozdány a tenisový svět se už pomalu chystá na French Open. Pro české fanoušky však boje ve Flushing Meadows příliš velkým zážitkem nebyly. V řadě absentujících hvězd se pro největší české naděje Karolínu Plíškovou či Petru Kvitovou otevírala jedinečná šance zaútočit na grandslamový titul. Marně. Už ve čtvrtfinále byste českou vlaječku hledali marně. Server Sport.cz oznámkoval školní stupnicí působení českých hráček v New Yorku. Stejnou možnost máte i vy v anketě pod článkem.

Při hodnocení jednotlivých hráček byl brán ohled nejen na výsledky jednotlivých tenistek, ale i na kvalitu soupeřek a očekávání, se kterými do turnaje Češky šly.

KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ

známka: 4-

na US Open: 2. kolo

Do turnaje vstupovala Karolína Plíšková v roli nasazené jedničky a jedné z největších favoritek na titul. Výsledek? Česká hvězda bídné výsledky z grandslamů z poslední doby nezlomila. Naopak. Pakovala se již ve druhém kole, v němž skončila na Francouzce Caroline Garciaové (1:6, 6:7), kterou hned v dalším kole vyprovodila domácí Bradyová. Na posledních pěti grandslamových turnajích nedošla lounská rodačka dál než do osmifinále.

Karolína Plíšková nebude na letošní US Open vzpomínat právě ráda.

Frank Franklin II, ČTK/AP

MARKÉTA VONDROUŠOVÁ

známka: 4

na US Open: 2. kolo

Na spanilé tažení do finále French Open v loňském roce zatím Markéta Vondroušová jen vzpomíná. Dlouhé zranění a nepříliš přesvědčivé výsledky ze strany sokolovské rodačky pokračovaly i v New Yorku. V prvním kole si ještě poradila s Belgičankou Minnenovou, ve druhém však už schytala těžký debakl od Bělorusky Sasnovičové 1:6, 2:6 a to je na světovou devatenáctku hodně málo.

Česká tenistka Markéta Vondroušová.

Frank Franklin II, ČTK/AP

MARIE BOUZKOVÁ

známka: 3-

na US Open: 1. kolo

Na grandslamových turnajích se Marie Bouzková stále ještě rozkoukává a zatím platí daň za nezkušenost. Porážku v prvním kole s domácí Jessicou Pegulaovou, 59. hráčku světa, 6:7 ve třetím setu však vyloženě negativně hodnotit nelze.

Tenistka Marie Bouzková skončila v prvním kole

Frank Franklin II, ČTK/AP

PETRA KVITOVÁ

známka: 3

na US Open: osmifinále

Nezářila, nezklamala. Asi tak lze hodnotit působení Petry Kvitové na letošním US Open. Dvojnásobná wimbledonská šampionka však měla na víc. I s odstupem času totiž českou hvězdu musí hodně bolet čtyři zahozené osmifinálové mečboly v souboji s domácí Shelby Rogersovou. Kvitová Američance nakonec podlehla po setech 6:7, 6:3 a 6:7. Rogersová poté vypadala ve čtvrtfinále s budoucí šampionkou Naomi Ósakaovou.

Petra Kvitová v boji o postup na US Open

Frank Franklin II, ČTK/AP

TEREZA MARTINCOVÁ

známka: 4

na US Open: 1. kolo

Do turnaje vstupovala Tereza Martincová z pozice 135. hráčky světa a v prvním kole byla krůček od veliké senzace, když se světovou šestnáctkou Petrou Martičovou prohrála až v třetím setu 4:6. Pro rodačku z Prahy se jednalo o čtvrtou účast na turnajích velké čtyřky, do druhého kola se jí zatím postoupit nepovedlo.

KAROLÍNA MUCHOVÁ

známka: 1-

na US Open: osmifinále

Výborný turnaj má za sebou svěřenkyně Davida Kotyzy Karolína Muchová. Olomoucká rodačka se zastavila až v osmifinále o rozjetou pozdější finalistku Viktorii Azarenkovou, které podlehla ve třetím setu 4:6. Ještě předtím zázračně otočila osmifinálovou bitvu se Soranou Cirsteaovou, kde odvracela tři mečboly, aby zvítězila 9:7 v tie breaku rozhodující sady. Po čtvrtfinálové účasti na loňském Wimbledonu se tak jedná o druhý nejlepší grandslamový výsledek olomoucké rodačky.

Karolína Muchová při utkání s Běloruskou Viktorií Azarenkovou v osmifinále US Open.

Frank Franklin II, ČTK/AP

KRISTÝNA PLÍŠKOVÁ

známka: 4

na US Open: 1 kolo

Grandslamy a Kristýna Plíšková, to nejde dohromady. O dvě minuty starší dvojče slavnější Karolíny toto spojení potvrdilo i na US Open. Plíšková dohrála v prvním kole s Chorvatkou Donnou Vekičovou, nic na tom nezměnil fakt, že padla až po velké bitvě 4:6 ve třetím setu.

KATEŘINA SINIAKOVÁ

známka: 5

na US Open: 1. kolo

1:6, 2:6. Tak skončila cesta trápící se Kateřiny Siniakové ještě dříve, než pořádně začala. Přemožitelkou rodačky z Hradce Králové byla s kariérou se loučící Estonka Kanepiová, která hned v následujícím kole schytala výprask od Tunisanky Ons Džabúrové.