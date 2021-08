Na US Open začíná obhajobu titulu, ale na absolutní top favoritku moc tipovaná není. Japonská tenistka Naomi Ósakaová se v posledních měsících sice často dostala do středu pozornosti, ale ne zrovna kvůli úspěchům na kurtu. Čtyřnásobná grandslamová šampionka má za sebou hned několik překvapivých porážek, mezi nimiž se vyjímá hladká prohra na olympiádě v Tokiu od Markéty Vondroušové. Tu by nyní ráda v úvodním kole v New Yorku napodobila krajanka Marie Bouzková.