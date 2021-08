Rumunská tenistka Simona Halepová se vrátila po loňské absenci na US Open a v prvním kole uspěla. Turnajová dvanáctka v New Yorku porazila Camilu Giorgiovou z Itálie 6:4 a 7:6 a na grandslamech načala druhou stovku vyhraných zápasů.

Rumunská tenistka Simona Halepová bojuje v utkání 1. kola US Open proti Camile Giorgiové.

Fanoušci na US Open.

Diego Schwartzman z Argentiny v utkání 1. kola tenisového US Open.

Garbine Muguruzaová ze Španělska bojuje v utkání 1. kola US Open.

Rumunská tenistka Simona Halepová bojuje v utkání 1. kola US Open proti Camile Giorgiové.

Camila Giorgiová z Itálie vrací úder v utkání 1. kola US Open proti Simoně Halepové.

"Jsem ráda, že jsem to zvládla a cítila se dobře. Camila je nebezpečná soupeřka, hodně si věří, takže to bylo důležité vítězství," řekla Halepová v rozhovoru na kurtu.

Bývalá světová jednička Halepová loni nestartovala na US Open kvůli koronaviru. Letos do New Yorku přijela a zápas s Giorgiovou byl její teprve třetí po zranění lýtka, kvůli kterému vynechala grandslamové turnaje Roland Garros i Wimbledon a také olympiádu v Tokiu.

Tahákem prvního dne bude souboj vítěze US Open z roku 2012 Brita Andyho Murrayho s jedním z letošních favoritů a třetím nasazeným Stefanosem Tsitsipasem z Řecka. Ve večerním utkání nastoupí druhý nasazený Daniil Medveděv z Ruska proti Richardu Gasquetovi z Francie.