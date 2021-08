Už sto zápasů ve dvouhře, čtyřhře a smíšené čtyřhře letos odehrála tenistka Barbora Krejčíková. I proto se snaží s blížícím se závěrem sezony šetřit energii. Při debutu v hlavní soutěži dvouhry grandslamového US Open se vítězce antukového Roland Garros podařilo zvládnout rychle zápas prvního kola a mohla rychle zmizet do svého klidu.

Česká tenistka Barbora Krejčíková při své premiéře ve dvouhře na US Open.

Krejčíková si na úvod v New Yorku poradila s Australankou Astrou Sharmaovou 6:0 a 6:4. Úspěšně tak zvládla dlouho vyhlíženou premiéru v singlu ve Flushing Meadows.

"Těšila jsem se, že tady konečně budu v hlavní soutěži. Věděla jsem, že budu nasazená, že bude zase nějaká výzva. A že se tady chci zlepšit hrou i výsledky," uvedla Krejčíková. Připomněla, že v minulosti v New Yorku pětkrát neuspěla v kvalifikaci. "Přišlo mi, že to bylo vždycky strašně náročný. Nehrála jsem tady dobře. Doufám, že se to teďka změní a bude se mi tady dařit víc."

Česká tenistka Barbora Krejčíková na úvod US Open na kurtu dominovala.

Jerry Lai, Reuters

Vyhlížela zápas na větším kurtu a v prvním kole dostala dvorec číslo jedenáct s menším hledištěm. "Přišlo dost lidí, fandili, a to je hned lepší atmosféra," řekla Krejčíková.

Vedle French Open letos i vítězka ze Štrasburku a Prahy odehrála ve dvouhře dvaapadesátý duel, ve čtyřhře jich má na kontě 41 a v mixu sedm. I proto maximálně regeneruje. "Už je to těžký, náročný, ale snažím se co nejlíp připravit. Když vlezu na kurt, tak tam chci nechat maximum, ať jsem unavená, nebo nejsem," řekla aktuální světová devítka dvouhry a trojka čtyřhry.

Zlatá olympijská medailistka ze čtyřhry z Tokia se snaží v areálu ve Flushing Meadows trávit jen nezbytně nutný čas. Odtrénuje, odehraje zápas a mizí. "Je tam strašně moc hráčů, lidí a doprovodu. Pro mě je to vyčerpávající, škodí mi to. Jsem spíš typ, který lidi moc nevyhledává. Jsem ráda i sama. Je třeba pošetřit síly, abych měla na kurtu drajv a těšila se, že můžu hrát tenis."

Česká tenistka Barbora Krejčíková na úvod US Open nadělila australské soupeřce kanára.

Susan Mullane, Reuters

V New Yorku proto tráví hodně času na hotelu. Buď je ve společnosti trenéra a fyzioterapeuta, nebo si volá s blízkými v Češku. "Hodně spím a divám se na filmy," řekla. Nově sleduje třeba seriál Narcos o drogovém impériu Pabla Escobara. "Docela se mi zalíbil, přijde mi to zajímavé. Jinak koukám dokola na české filmy, které jsem viděla, na různé komedie," doplnila.

Na US Open hraje v oblečení, které velmi připomíná vítěznou kolekci z Paříže. "Není stejné, tam jsem měla modrý proužek a tady mám žlutý proužek," popsala Krejčíková rozdíl a s úsměvem dodala: "Je víceméně jedno, co mám na sobě, ale je pravda, že když se mi v něčem nedaří, tak letí hodně rychle. Důležité je ale hrát dobře a vyhrávat, to je základ."