Pro Australana se tentokrát stal předmětem sváru ručník. Podle nových covidových pravidel už ho nenosí hráčům mezi výměnami sběrači, ale sami tenisté si mohou ručníky dát do rohů kurtu. A otřít se samozřejmě musí dojít sami.

Kyrgios kvůli příliš liknavé chůzi k ručníku vyfasoval od sudího napomenutí za porušení předepsaného časového limitu k zahájení nové výměny. A tím odstartoval Australanovy výlevy.

„Takže já musím chodit sem a tam kvůli ručníku, protože se potím a jsem trestán za porušení časového limitu. Ale někdo si odejde na 20 minut na záchod, a to je ok? To mi vysvětli. To kur*a nedává žádný smysl," obořil se 26letý tenista na sudího Carlose Bernardese.

Hádka Nicka Kyrgiose s umpirovým sudím během prvního kola US Open.

Danielle Parhizkaran, Reuters

Narážel dost možná i na hvězdného Řeka Stefanose Tsitsipase, který dlouhými pauzami při odchodech na toaletu dráždil v prvním kole Andyho Murrayho.

„Moje práce je přijít sem a hrát pro lidi. Ne chodit tam a zpátky pro ručník. Je to můj ručník a měl bych mít právo si ho dát, kam chci," pokračoval rodák z Canberry.

Bernardes kontroval tím, že nová pravidla jsou součástí hry.

„Součást hry? Takže psát smsky někomu při zápase je taky součást hry? Chodit na 20 minut na záchod je taky součást hry? Potřebuju se jít vys*at, oh, je to součást hry. To je stupidní," rozčiloval se dál Kyrgios.

Po solidním prvním setu začal i kvůli neustálým slovním výpadům ztrácel koncentraci a ve třetím setu už nevyhrál ani game. Postupně ještě přidal stížnosti na rychlost kurtu a čas zápasu. „Musím hrát o podělaný půlnoci," mumlal.