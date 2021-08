Tenisový Grand Slam US Open probíhá od pondělí 30. srpna do neděle 12. září v New Yorku. Letos se koná už 141. ročník turnaje, triumf ve dvouhře obhajují Dominic Thiem a Naomi Ósakaová. Dotace jsou ve výši 57,5 milionů USD, ve hře je i deset českých hráčů.