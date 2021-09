Jak byste zápas se Sabalenkovou zhodnotila?

Aryna hrála dobře, je ve výborné formě. Snažila jsem se ze sebe odevzdat to nejlepší. Bojovala jsem o každý míč. Přála jsem si, aby byl zápas delší, ale takový je prostě tenis. Celkově však musím turnaj hodnotit pozitivně.

Bylo hodně těžké dát se po fyzické stránce dohromady po zápase s Muguruzaovou?

Ano, hodně obtížné. Nádrž je prázdná. Odehrála jsem spoustu zápasů, sezona je velmi dlouhá. A prostě mě to dostalo. Nechci Aryně nijak brát ten zápas, protože hrála výborně. Poslední dny a noci byly pro mě velmi náročné. Je to ale součást procesu a já se z toho musím poučit a jít dál.

Můžete ještě okomentovat ostré reakce Muguruzaové, která vás po zápase, v němž jste hrála na pokraji kolapsu, obvinila z neprofesionality?

Vím jen, co mi řekla u sítě. Moc nevím, co se dělo potom. Ani jsem se to pak nesnažila zjišťovat. Myslím, že to bylo asi dost negativní. Tak to prostě je.

Překvapila vás její slova?

Nečekala jsem, že bych byla takto obviňována. Znovu jsem se dívala na konec toho zápasu a mám pocit, že jsem byla ponížena grandslamovou šampionkou tak, jak jsem to ještě neviděla. Je to tvrdé a je mi z toho smutno. Když jsem odešla z kurtu, trvalo mi hodinu, než jsem se dostala do šatny. Byl jsem na tom fakt špatně. Měla jsem křeče a bylo mi fakt hodně blbě. Nic takového jsem ještě nezažila.

Říkáte, že nádrž je prázdná. Plánujete teď delší odpočinek?

Ano, už jsem letos odehrála nějakých 105 zápasů. To je myslím dost. Vůbec jsem nečekala, že bych hrála na takhle vysoký úrovni. V určitý moment už fakt musím zastavit a odpočívat. Teď je o tom ale těžké mluvit, protože máme před sebou spoustu turnajů. Nečekala jsem, že situace bude taková, že budu sedět tady jako hráčka top 10. Ale určitě si musím turnaje lépe plánovat. A to hlavně na příští rok, abych měla více sil na konci sezony

Jak jste si svoji premiéru na US Open užívala? Na atmosféru velkých kurtů jste se těšila...

Kromě těch zdravotních potíží jsem si to tu moc užívala. Fanoušci byli skvělí, udělali hezkou atmosféru. Pokaždé, když mi zatleskali, mi dodali spoustu pozitivní energie. A já jsem se jim to snažila vrátit svojí bojovností.