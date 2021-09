Senzace pokračuje! Osmnáctiletá Emma Raducanuová senzačně prošla na US Open z kvalifikace až do semifinále. Britská tenistka, které patří v žebříčku až 150. místo, ve čtvrtfinále v New Yorku zdolala 6:3, 6:4 olympijskou vítězku a jedenáctou nasazenou Belindu Bencicovou ze Švýcarska. Alexander Zverev z Německa splnil ve čtvrtfinále US Open roli favorita, Jihoafričana Lloyda Harrise porazil 7:6, 6:3, 6:4. Srb Novak Djokovič na závěr programu dne zdolal Itala Mattea Berrettiniho 5:7, 6:2, 6:2, 6:3 a dvě výhry ho dělí od kalendářního grandslamu.

Raducanuová, dcera rumunského otce a čínské matky narozená v Torontu, bude semifinálovou soupeřkou Řekyně Marie Sakkariové.

Čtyřiadvacetiletý Zverev v semifinále narazí Djokoviče. Světovou jedničku Djokoviče porazil Zverev v semifinále v Tokiu a připravil ho o šanci získat "zlatý Grand Slam". Djokovič přesto může ovládnout všechny čtyři letošní grandslamové turnaje.

Do semifinále postoupila Raducanuová při teprve druhé účasti na grandslamu a v osmi zápasech včetně kvalifikace ještě neztratila set. Mladá Britka překvapila už ve Wimbledonu, kde došla při grandslamovém debutu do osmifinále.

Geoff Burke, Reuters

"Belinda byla strašně těžká soupeřka. Musela jsem si dát pozor především na rychlost jejích míčů, protože dává opravdu velké rány," řekla Raducanuová, jež se díky svému newyorskému tažení stane britskou jedničkou. Bez ohledu na další výsledky v pondělí předstihne v žebříčku Johannu Kontaovou, která byla nejlepší britskou tenistkou téměř šest let (od října 2015).

Raducanuová se dostala do semifinále US Open jako třetí hráčka v historii mimo elitní stovku žebříčku. Před ní to dokázaly velké šampionky Billie Jean Kingová v roce 1979 a o třicet let později Kim Clijstersová, jež v roce 2009 ve Flushing Meadows při comebacku bez žebříčkového postavení triumfovala.

Mezi nejlepšími čtyřmi ženami letošního US Open jsou dvě teenagerky. V úterý den po svých 19. narozeninách postoupila do semifinále Kanaďanka Leylah Fernandezová, jež se utká se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska, čtvrtfinálovou přemožitelkou Barbory Krejčíkové.

"Ukazuje to, jak silná je nastupující generace," komentovala to Raducanuová, jež potěšila několik mladých fanoušků společnými selfie při odchodu z kurtu. "Ale starám se především o to, co můžu ovlivnit, protože nakonec je to moje vlastní cesta," dodala.

Zverev se proti Harrisovi prosadil po vyrovnaném úvodním setu, v němž prohrával 3:5 a v tie-breaku, který nakonec vyhrál 8:6, čelil setbolu. Jihoafričan hrající první grandslamové čtvrtfinále se ještě vrátil do hry ve třetí sadě, kdy od stavu 0:4 odvrátil hrozícího "kanára", ale na zvrat už sílu nenašel. Hamburský rodák Zverev si po triumfech na OH a v Cincinnati připsal 16. vítězství za sebou.

V New Yorku je zatím suverénní, zatímco trojnásobný šampion Djokovič ztratil proti čtvrtému z pěti soupeřů set. Proti Berrettinimu musel dotahovat, ale pak ukázal své umění. Celkově si na US Open připsal 80. vítězné utkání.

"Zapomněl jsem na první set a pozvedl svůj tenis na jinou úroveň. Byly to určitě tři nejlepší sety, které jsem na turnaji zatím předvedl," řekl Djokovič poté, co nad Italem vyhrál po třech a půl hodinách i třetí letošní vzájemný zápas. "Byl to skvělý zápas, Matteo hraje úžasně a už se usadil v první desítce. Pokaždé je to s ním těsný souboj," dodal k repríze wimbledonského finále.

Proti Zverevovi bude Djokovič usilovat nejen o kalendářní Grand Slam, což by dokázal jako první tenista od Australana Roda Lavera, jenž vyhrál všechny grandslamy jako poslední v roce 1969. Rodák z Bělehradu útočí na US Open také na 21. trofej z turnajů velké čtyřky. Díky tomu by se odpoutal na prvním místě historického pořadí od Rogera Federera a Rafaela Nadala.

"Má teď úžasnou formu, hodně toho vyhrál. Od Wimbledonu neztratil zápas," řekl Djokovič o Zverevovi. "Získal zlato na olympiádě, relativně snadno vyhrál (turnaj) v Cincinnati, tady je v semifinále...Hráli jsme spolu před měsícem v Tokiu. Měl jsem set a brejk navrch, ale otočil to," vzpomínal.

Druhou semifinálovou dvojici v New Yorku tvoří Rus Daniil Medveděv a Kanaďan Félix Auger-Aliassime.

S turnajem se rozloučily poslední Češky ve čtyřhře. Marie Bouzková a Lucie Hradecká podlehly ve čtvrtfinále ve třech setech pátému nasazenému kanadsko-brazilskému páru Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová.