Poslední grandslamový turnaj letošní sezony nabízí řadu překvapení. Tím největším je zřejmě složení finálové dvojice v ženské dvouhře. O svůj první titul se utkají na US Open dvě náctileté hráčky - 19letá Kanaďanka Leylah Fernandezová a o rok mladší Britka Emma Raducanuová.

Pro obě hráčky musí být cesta americkým turnajem jako sen. Kanaďanka Fernandézová se stala postrachem bývalých grandslamových šampionek. Ve třetím kole vyřadila jednu z největších favoritek a obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou, poté vítězku turnaje z roku 2016 Angelique Kerberovou a nestačila na ni ani pátá nasazená Elina Svitolinová.

V semifinále ji čekala další výzva v podobě druhé ženy světového žebříčku, Aryny Sabalenkové. Ta si ve čtvrtfinále poradila bez problému s Češkou Barborou Krejčíkovou 2:0 na sety. Ač má Běloruska mnohem více zkušeností než devatenáctiletá levačka z Kanady, v klíčových momentech selhala.

Fernandézová v první sadě za stavu 5:6 odvrátila setbol. V tie-breaku od stavu 3:3 získala 4 body v řadě a první set získala po 55 minutách 7:6. Do druhé sady sice vešla ztrátou podání, ale nenechala se rozhodit, vzala si jej zpět, jenže Sabalenková ji brejkla i podruhé a brejk udržela.

V závěrečném třetím setu šla Kanaďanka do vedení 4:2, vzápětí jej sice ztratila, ale opět zachovala chladnou hlavu a za stavu 5:4 při podání soupeřky využila hned první nabídnutý mečbol. Sabalenková vyrobila dvě dvojchyby za sebou a rozhodující míč poslala daleko do autu. "Tomu se říká tlak. Zničila jsem se sama," hlesla Sabalenková. První senzační finalistka byla po setech 7:6, 4:6 a 6:4 na světě.

"Jsou za tím roky a roky tvrdé práce, slz a krve," řekla Fernandezová po zápase.

Tou druhou se stala teprve osmnáctiletá Raducanuová z Velké Británie. Její finálová účast je snad ještě snovější. Britka hraje teprve svůj druhý grandslam v životě a do hlavního turnaje prošla z kvalifikace.

Projít z kvalifikace až do finále jednoho ze čtyř majorů se nepovedlo ještě nikdy žádnému tenistovi ani tenistce. Mladičká tenistka se stejně jako Fernandézová své zkušenější kolegyně vůbec nezalekla.

Rozjetá Řekyně přitom v první sadě vybojovala sedm brejkbolů, ale ani jeden nedokázala proměnit, na rozdíl od své mladší soupeřky. Ta ji hned dvakrát sebrala podání a první sadu získala za 37 minut poměrem 6:1.

Ve druhém setu už svalnatá Řekyně předváděla lepší výkon, jenže o svůj druhý servis opět přišla a už si jej nedokázala vzít zpět. Po necelé hodině a půl Raducanuová proměnila první mečbol a radovala se ze svého senzačního postupu do finále US Open.

"Čas tady v New Yorku letí strašně rychle. Uběhly už tři týdny, co tady hraju, a podívejte, jsem ve finále. Nemůžu tomu ani trochu uvěřit. Je to bláznivé," řekla Raducanuová, která vedle šesti zápasů v hlavní soutěži vyhrála i tři v kvalifikaci a ani v jednom z devíti duelů neztratila set.