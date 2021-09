Finalisté US Open. Srbský tenista Novak Djokovič prohrál ve finále dvouhry s Rusem Daniilem Medveděvem. Po zápase si tenisté měli co říct.

Srb Novak Djokovič nevstoupil do finále US Open dobře.

Tenistka Samantha Stosurová získala po 16 letech druhý titul na US Open ve čtyřhře. Sedmatřicetiletá Australanka, jež ovládla ve Flushing Meadows deblovou soutěž už v roce 2005, triumfovala po boku o šest let mladší Číňanky Čang Šuaj.

Na Djokoviče fanoušci v New Yorku během turnaje bučeli. Ale ve finálovém duelu, v němž ho mladší soupeř válcoval a rval mu z rukou šanci na velkolepý zápis do dějin, ho zavalili podporou, které velkého šampiona dojala.

„Část mě je velmi smutná. Takovou porážku je těžké spolknout kvůli tomu, co všechno bylo ve hře. Na druhou stranu jsem cítil něco, co jsem tady v New Yorku ještě nikdy nezažil. Publikum mě velmi příjemně překvapilo. Ta obrovská podpora, energie a láska, které ke mně proudily od fanoušků, je něco, co si budu navždy pamatovat," rozpovídal se na pozápasové tiskové konferenci o svých pocitech.

Djokovic is in tears at the changeover. 😥 #usopen pic.twitter.com/UcwP6PQHrS — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 12, 2021

Právě příval podpory z hlediště mu vehnal slzy do očí už během poslední výměny stran.

„Bylo to stejně silné jako vyhrát grandslam. Tak jsem se doopravdy cítil. Dotklo se to mého srdce. Samozřejmě chcete vyhrávat, jste profesionální sportovec, ale tohle jsou momenty, kterých si ceníte," pokračoval.

Mnohem méně si už pochvaloval svůj výkon. Finálový duel ho nezastihl v dobré formě.

„Cítil jsem se pomalý. Zlomový moment byl na začátku druhého setu, tam byly nějaké brejkboly. Kdo ví, kdyby se mi povedly jeden dva údery, jestli by se zápas nezměnil. Ale on byl jednoznačně lepší hráč a výhru si zasloužil. O tom není vůbec pochyb," uznal kvality soupeře.

Medveděv dominoval zejména díky skvělému servisu, ale slavnějšího soka převyšoval i v dalších aspektech.

„Hrál na nejvyšší úrovni svých schopností. Takticky věděl přesně, co má dělat a dařilo se mu to naplňovat. Na druhou stranu, já jsem hrál pod svoje možnosti. Nešly mi nohy, dělal jsem spoustu nevynucených chyb a podání mi nefungovalo," posteskl si Srb.

Djokovič v této sezoně jasně dominuje. K titulům z Australian Open, French Open a Wimbledonu přidal finále na US Open. I jemu je ale jasné, že nastupující generace začíná jeho éru pomalu, ale jistě nahrazovat.

„Už to začalo loni, kdy tady vyhrál Dominic Thiem. Daniil Medveděv bude brzo světovou jedničkou. To je normální. Výměna na předních příčkách je nevyhnutelná. Ale my staří chlapi tu pořád jsme. Pořád se snažím vyhrávat další grandslamy a reprezentovat svoji zemi. Tahle nová generace není nic nového, jsou to už etablovaní hráči. A musím říct, že tenis bude v dobrých rukou, jsou to všechno fajn kluci," vysekl poklonu ´mladým puškám´.