Blíž návratu na kurty? Berdych trénuje ve Wimbledonu

Jisté to ještě není, ale vypadá to, že Tomáš Berdych je zase o krok blíž k návratu na kurty. Český tenista se už přesunul do Wimbledonu, kde příští pondělí odstartuje slavný grandslam. Na sociálních sítích se pochlubil fotografií i videem z tréninku a jeho jméno dokonce figuruje ve startovní listině exhibičního turnaje Boodles, který se tento týden uskuteční ve Stoke Parku.