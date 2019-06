Nadal kritizoval postup při nasazování tenistů ve Wimbledonu

Travnatý svátek ve Wimbledonu ještě ani nezačal, a už je tady první kontroverze. Do organizátorů třetího grandslamového turnaje sezony se totiž opřel španělský tenista Rafael Nadal. Vadí mu systém nasazování hráčů, v All England Clubu se totiž neřídí pouze světovým žebříčkem, ale svoji váhu mají i výsledky na trávě. Co přesně tedy slavnému Španělovi vadí? Měl by být nejspíš až nasazeným hráčem číslo 3.

Nasazení do blížícího se grandslamového turnaje bude zveřejněno ve středu, ale Nadal se ozval už s předstihem. Tuší, že se může propadnout až na pozici nasazené trojky za světovou jedničku a obhájce titulu Novaka Djokoviče a také osminásobného šampiona Rogera Federera. Ten je přitom v aktuálním světovém žebříčku ATP až na bronzové pozici právě za Nadalem.

„Wimbledon je jediný turnaj v sezoně, který se neřídí žebříčkem a dělá se to tam s nasazením takhle,“ rýpl si v pondělí večer v pořadu španělské televizní stanice Movistar Rafa do organizátorů Wimbledonu. „Samozřejmě by bylo lepší být nasazenou dvojkou, ale pokud si myslí, že mám být třetí nasazený, přijmu to. Když chci Wimbledon vyhrát, stejně musím zvítězit ve všech zápasech,“ dodal antukový král, jenž na předchozím grandslamovém klání v Paříži získal už rekordní dvanáctý titul.

„Je zvláštní, že jde touhle cestou při nasazování jen Wimbledon. Kdyby to tak bylo na všech turnajích, bral bych to v pohodě. Ale je to volba organizátorů,“ pokračoval v rozboru situace před travnatým svátkem Nadal. Podotkl, že nejde jen o něj. „Jde o další hráče, kterým se daří na všech površích, ale Wimbledon jejich úspěchy tímhle krokem nerespektuje a oni pak mají těžší los,“ nešetřil směrem k organizátorům kritikou.

Jasná je i další věc. Pokud by chtěl Nadal navázat na svůj triumf z Paříže, musel by jako nasazená trojka porazit oba největší rivaly - tedy Djokoviče i Federera. „Ale to se bavíme o situaci, která by nastala v semifinále. To je strašně daleko,“ poznamenal Španěl, který triumfoval ve Wimbledonu v letech 2008 a 2010. A v minulém roce prohrál bitvu o postup do finále právě s Djokovičem.

Ten podle všeho sice připouští právo pořadatele turnaje sáhnout k netradičnímu kroku ohledně nasazení hráčů do turnaje, ale nejspíš by mu nevadilo, kdyby se v All England Clubu řídili klasikou. „Jsou to jejich pravidla a to musíme respektovat, ale abych byl upřímný, bylo by to (kdyby byl Nadal až nasazenou trojkou) trochu překvapivé,“ přiznal tenisový Djoker.

V ženském pavouku vloni těžila z wimbledonských pravidel nasazování Serena Williamsová, která se vracela po mateřské pauze. Američanka figurovala v žebříčku až na 183. místě, do wimbledonské dvouhry se ale dostala jako 25. nasazená.