Bouřliváci Kyrgios a Tomič mají konkurenci. Jejich krajan neunesl porážku a zdemoloval všechny rakety

Kvalifikovat se na slavný Wimbledon je přáním každého tenisty. Když se hráči do hlavní části turnaje nepovede dostat díky postavení v žebříčku, musí do náročné kvalifikace. V ní 238. hráč světa, Akira Santillan po hladké výhře postoupil do druhého kola. V něm na něj ve středu čekal Ruben Bemelmans, kterému patří 171. místo.

Zápas to byl od začátku napínavý. Santillan vyhrál první set až v tie breaku. Druhý pak získal jeho soupeř poměrem 6:3. O postupujícím do závěrečné fáze kvalifikace tak musela rozhodnout třetí sada. Ta nabídla pořádnou bitvu. Santillan měl dokonce dva mečboly, ale oba promarnil a utkání do vítězného konce dotáhl Bemelmans, který vyhrál 12:10.

Young Australian tennis star Akira Santillan has made an explosive exit from Wimbledon qualifying, obliterating five racquets after a heartbreaking defeat in London https://t.co/5lUNFflYdI — The Australian (@australian) 27. června 2019

Santillan na sobě frustraci nejdříve nedal nijak znát. Výbuch vzteku přišel až poté, co si v areálu v Roehamptonu našel místečko, kde si myslel, že nikdo jiný není. Australský tenista se najednou začal chovat jako smyslů zbavený a po vzoru svých bouřlivých krajanů, Nicka Kyrgiose a Bernarda Tomiče, si vybil vztek na raketách.

Jednu za druhou vytahoval ze své tašky a třískal s nimi o zem. V návalu zlosti si ani nevšiml, že jeho demolici raket někdo sleduje a fotografuje. Z události, která měla proběhnout v utajení, se tak rázem stala věc veřejná. Poté, co dvaadvacetiletý mladík všechny rozmlátil, odešel, a ani se neobtěžoval po sobě uklidit.