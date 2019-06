Plíšková vyslala jasný vzkaz. Karolíno, byla jsi skvělá, smekla i obhájkyně titulu ve Wimbledonu

Musíte se mnou počítat! Takový vzkaz vyslala před pondělním startem Wimbledonu svým soupeřkám česká tenistka Karolína Plíšková. Nejen tím, že generálku na travnatý grandslam v Eastbourne opanovala, ale hlavně způsobem, jakým to dokázala. Sedmadvacetiletá rodačka z Loun neztratila na turnaji ani set a všechny své soupeřky smetla. Včetně Němky Angelique Kerberové ve finále, která bude v All England Clubu obhajovat svůj loňský triumf.

„Celý týden jsem hrála skoro perfektně, neztratila jsem ani set," usmívala se Plíšková po skalpu Kerberové, díky kterému získala čtrnáctou trofej v kariéře a třetí letošní.

Světová trojka smetla všechny soupeřky v turnaji, v semifinále i světovou čtyřku Kiki Bertensovou z Nizozemska a ve stejném duchu pokračovala ve finále.

Karolína Plíšková vyhrála turnaj v Eastbourne. Jak vypadal vítězný míček?

O2 TV Sport

„Angelique je určitě jedna z nejlepších hráček na trávě, ale já si tu věřila. Bylo to mé třetí finále tady a dvě z nich jsem vyhrála. Opravdu jsem si to tady užila. Celý týden jsem tady hrála skoro dokonalý tenis a neztratila jsem ani set," musela uznat Plíšková.

A kompliment jí složila i Kerberová. Přestože ve finále nepodala špatný výkon, proti Plíškové byla bez šance. „Karolíno, hrála jsi skvěle celý týden a dneska také. Dělala jsem, co jsem mohla. Přesto mám za sebou dobrou přípravu na Wimbledon," řekla Kerberová.

Karolína Plíšková při finále s Angelique Kerberovou z Německa.

Andrew Couldridge, Reuters

Plíšková vyhrála pětatřicátý zápas v sezoně, lepší je jen světová jedničky Ashleigh Bartyová z Austrálie (36), s kterou se nyní Plíšková dělí o vedení podle počtu letošních titulů.

Nyní už se ale Plíšková plně koncentruje na Wimbledon, kde by chtěla vylepšit své maximum, kterým je loňské osmifinále. „Hrála jsem tady v Eastbourne několikrát, a i když se mi tu dařilo, tak to zas tak dobré ve Wimbledonu nebylo. Ale určitě je to dobrý začátek. Mám pocit, že všechno je o sebedůvěře. Pokud se budu cítit dobře, můžu hrát ten samý tenis i nadále," věří Plíšková.

Do Wimbledonu vstoupí v pondělí, kdy ji v prvním kole čeká Číňanka Ču Lin.