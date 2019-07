Paráda! Kvitová zahájila Wimbledon vítězně, Berdych se loučí. Slaví Strýcová i Siniaková

Kvitová si natrhla sval v předloktí před Roland Garros a před Wimbledonem zvládla jen pár tréninků. V duelu s Džabúrovou začala podávat a první fiftýn soupeřka vyhrála "prasátkem". Jinak ale Kvitová podávala solidně a především dobře returnovala, díky čemuž vzala soupeřce pětkrát servis a vyhrála přesně po hodině.

"První kolo je vždycky těžké a je jedno, proti komu hraju. Jsem ráda, že jsem vůbec mohla hrát. Byla jsem překvapená, jak jsem hrála. Rozhodla moje rychlá hra," řekla Kvitová v rozhovoru na kurtu. "Uvidím, jak na tom moje tělo bude druhý den po utkání. Snad bude ruka v pohodě," doufala. Její příští soupeřkou bude ve čtvrtek Francouzka Kristina Mladenovicová.

Tomáš Berdych se po problémech se zády vrátil do turnajového kolotoče ve Wimbledonu, kde si před devíti lety zahrál finále. Tentokrát ale bylo konečnou pro českého tenistu už první kolo. Američan Taylor Fritz na travnatém dvorci dominoval a vyhrál bez problémů 3:0 na sety

V prvním setu si oba hráči drželi až do desáté hry svá podání. Tam byl na servisu Berdych, který krizovou chvíli nezvládl a sadu ztratil. Ve druhém dějství se situace opakovala. Český hráč opět v desáté hře neudržel podání a sadu opět ztratil v poměru 4:6.

Třetí set se zprvu jevil jako jasná záležitost ve prospěch Fritze, který se dostal do vedení 5:0. Čech se ale rval o setrvání v utkání a získal tři hry v řadě, pak už ale Američan zápas dopodával.

Strýcová podesáté ve druhém kole

Strýcová si při své šestnácté účasti ve Wimbledonu zahraje už podesáté druhé kolo. Proti nasazené Ukrajince předváděla svoji typickou pestrou hru a skvělý pohyb. Navíc velmi dobře podávala a od začátku utkání měla nad nasazenou soupeřkou mírně navrch.

Chybující Curenkové poprvé prolomila podání za stavu 2:2 a pak i v závěru úvodní sady při gamu na 6:3. Ve druhém dějství brejkla Strýcová soupeřku hned na úvod a nezadržitelně mířila za postupem.

"Na grandslamu jsou první kola těžký, o hrozných nervech a nějak to přežít. Dneska bych neřekla, že jsem to přežívala. Hrála jsem i celkem dobrý tenis. Jsem šťastná, že můžu hrát zase druhé kolo," řekla Strýcová, která se ve druhém kole utká s Němkou Laurou Siegemundovou.

První výhra na trávě

Kateřina Siniaková si v úvodním kole v All England Clubu připsala vůbec první letošní výhru na trávě. Přitom utkání s v Praze usazenou Ruskou Alexandrovovou nezačala vůbec dobře, když rychle prohrála první set a druhý začala ztraceným podáním.

Pak se ale obraz hry zcela změnil. Zatímco česká reprezentantka přestala kazit, Ruska si připisovala jednu nevynucenou chybu za druhou. Siniaková, nedávná osmifinalistka Roland Garros a obhájkyně wimbledonského titulu ve čtyřhře, nakonec duel hladce otočila.

"Začalo to špatně, ale gamy byly vyrovnané, akorát mi koncovky po lehkých chybách kazila. Začala jsem se na konec gamů soustředit, moje hra se zvedla a bylo to o hodně lepší," řekla Siniaková. Stejně jako Karolína Plíšková si všimla, že travnatý povrch je letos pomalejší. "Je o hodně těžší uhrát bod," uvedla Siniaková. Ve druhém kole narazí buď na turnajovou devatenáctku Johannu Kontaovou.

Martincová zahodila setboly a končí

Martincová, která postoupila z kvalifikace, v duelu s 57. hráčkou žebříčku Wang Ja-fan rychle ztratila první set. Ve druhém měla za stavu 5:3 při vlastním podání dva setboly, ale nevyužila je. Následně neuspěla ani potřetí při servisu soupeřky a po čtyřech prohraných gamech v řadě ztratila po hodině a půl celý zápas. "Strašně mě to štve. Bylo to hodně smolný, ale soupeřka zahrála výborně. Pokaždé, když jsem si to snažila aktivně uhrát, tak se výborně bránila a na setbol jsem od ní dostala eso," řekla Martincová.

Následně neuspěla ani potřetí při servisu soupeřky a po čtyřech prohraných gamech v řadě ztratila svůj premiérový zápas ve Wimbledonu po hodině a půl. "Nikdy jsem nesnila o tom, že budu hrát Wimbledon. Samozřejmě si to moc přeju, ale nikdy jsem to neměla jako metu. Jde mi o to, abych se já a lidi, kteří v tom jsou se mnou, posouvali pořád dopředu," uvedla Martincová. "Já si třeba předsevzala, že do Wimbledonu nevkročím, dokud se do něj sama nedostanu. A jsem ráda, že jsem to tak udělala, protože tady to na vás dolehne."