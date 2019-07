Zdrcená světová pětka po debaklu s Veselým: Zuřím! Neumíte si představit, co se děje

Ani přísný dohled Ivana Lendla z hráčovy lóže nezlomil už klasické trápení rodáka z Hamburku na grandslamových turnajích. Přitom až 124. hráč světa Veselý neměl být pro nasazenou šestku vážným soupeřem.

„Byl to pro mě už typický grandslamový zápas. Začal jsem dobře, pak jedna či dvě věci nešly úplně v můj prospěch a všechno se mi tak trochu rozsypalo," vysvětloval Zverev, před nímž vypadlo z turnaje hned šest jeho krajanů.

Německý tenista Alexander Zverev se s londýnskou trávou nečekaně rychle rozloučil.

Toby Melville, Reuters

S dvaadvacetiletým talentem už se nějaký čas počítá jako s téměř jistým narušitelem dosavadní hegemonie hvězdných veteránů Novaka Djokoviče, Rafaela Nadala a Rogera Federera. Jakmile ale přijde na řadu grandslamový turnaj, z ambiciózních prognóz nezbyde nic.

Zverevovi se ale na trávě moc nedařilo už před Wimbledonem. Ve Stuttgartu vypadl hned v prvním kole a v Halle skončil ve čtvrtfinále.

„Ano moje sebevědomí je teď nižší než nula. Měl jsem (proti Veselému) pět šest brejkbolů a nevyužil jsem žádný," smutnil Němec.

Za jeho psychickou nepohodou stojí nejspíš i trable mimo kurt. Tenista totiž podstupuje velmi nepříjemný soudní proces s bývalým manažerem Patriciem Apeyem.

Jiří Veselý se na letošním Wimbledonu postaral o prvotřídní senzaci.

Tim Ireland, ČTK/AP

„Člověk, kterého jsem považoval za přítele a s nímž jsem spolupracoval řadu let, dělá vše pro to, aby mě poškodil. Neumíte si představit, co se teď děje. Je to příšerné. Jsem kvůli tomu hodně rozzuřený," přiznal Zverev.