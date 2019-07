TENIS ONLINE: Paráda! Strýcová s Kvitovou postoupily do 3. kola Wimbledonu! Do akce jde Siniaková

Skvělé! Česká tenistka Barbora Strýcová postoupila na třetím grandslamovém turnaji sezony ve Wimbledonu do 3. kola, když vyhrála nad Němkou Laurou Siegemundovou po setech 6:3 a 7:5. O pár minut později mohla slavit postup do stejné fáze turnaje dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová. Ta zdolala Francouzku Kristinu Mladenovicovou po setech 7:5 a 6:2. Na centrálním dvorci se ještě představí Kateřina Siniaková, která vyzve domácí Johannu Kontaovou. Všechny zápasy (vysílá Nova Sport) můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz.

Strýcová měla do utkání parádní nástup a rychle šla do vedení 3:0, pak sice Němka uhrála servis, ale na kurtu dál vládla česká hráčka a navýšila náskok na 5:1. Následně sice Siegemundová vzala soupeřce podání a zkorigovala na rozdíl dvou her, nic dalšího už ale nezvládla a Strýcová sadu získala v poměru 6:3.

Také do druhého dějství vládla na trávě v All England Clubu zkušená Češka. Prorazila soupeřce podání a následně brejk dokázala potvrdit. Drobná zápletka přišla ve čtvrté hře, kdy musela Strýcová zabojovat o své podání, náročnou chvilku však zvládla. Následně prolomila znovu servis soupeřky, což dalo české hráčce luxusní náskok 4:1.

Pak však přišly komplikace. Strýcová nejprve ztratila servis a pak se s německou soupeřkou tahala v sedmé hře o její podání dvacet minut. Hru ale ztratila a rozdíl ve skóre byl už jen těsný. Pořád ale měla Češka k dobru jeden brejk a šla na servis. Ten v pohodě uhrála a byla jednu hru od postupu.

Následně se ovšem situace zdramatizovala. „Jsem kokot, vole," ulevila si Strýcová během deváté hry, kterou získala Němka. V krizové chvíli pak navíc česká tenistka nezvládla servis. Milovníci dramatu museli být ve svém živlu. Zvláště když Siegemundová následně pro změnu sama ztratila podání a česká hráčka šla opět podávat na vítězství. Tentokrát už nezaváhala a slaví postup.

Otočka nastartovala Lvici

Kvitová, jež před londýnským grandslamem léčila poraněné předloktí, nerozehrála deul s Mladenovicovou dobře. Česká Lvice ztratila hned první podání. Francouzka následně držela vedení až do desáté hry. Tam však přišla o servis a v závěru sady již v All England Clubu dominovala rodačka z Fulneku, když ji získala poměrem 7:5.

Ve druhém setu Kvitová opět na začátku ztratila servis, následně však získala čtyři hry v řadě, což jí dalo slibný náskok. Ten bez problémů udržela a když v osmém gamu opět prolomila podání soupeřky, mohla se těšit z postupu do třetího kola.

Siniaková bude hrát na centrálním dvorci druhý zápas v pořadí stejně jako Strýcová na sedmnáctce proti Lauře Siegemundové z Německa.