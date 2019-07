TENIS ONLINE: Veselý končí. Plíšková míří k postupu, Muchová urvala první set

Český tenista Jiří Veselý ve Wimbledonu nenavázal na svůj loňský postup do osmifinále, s Francouzem Benoitem Pairem prohrál ve třetím kole 7:5, 6:7, 3:6 a 6:7. Karolína Plíšková vyhrála 6:3 první set proti Sie Šu-wej z Tchajwanu, ve druhém ale padla 2:6. O postup do 4. kola bojuje také Karolína Muchová proti Anett Kontaveitové z Estonska, první set vyhrála 7:6. Podrobné online reportáže ze zápasů českých tenistů přináší tradičně náš web Sport.cz. Přímým přenosem pak záapasy nabízí program Nova Sport 1 a Nova Sport 2.

Po doslova tragických výsledcích z první poloviny sezony se Jiří Veselý dokázal zmobilizovat na svůj oblíbený Wimbledon a po spanilé jízdě kvalifikací šokoval vítězstvím nad Alexanderem Zverevem v 1. kole hlavní soutěže. V tom druhém pak zvládl otočit duel s uruguayským antukářem Pablem Cuevasem, třetí wimbledonské osmifinále v kariéře nakonec ale nepřidá.

Ve 3. kole poslední český tenista v mužské dvouhře podlehl náladovému Francouzi Pairemu, který se nachází na 32. pozici světového žebříčku. Jeho wimbledonským maximem je také účast v osmifinále, kterou zaznamenal v roce 2017. A teď tedy letos.

Jiří Veselý skončil ve třetím kole Wimbledonu proti Benoitu Pairemu z Francie.

Veselý v prvním i druhém kole vždy prohrál úvodní set a pak zápas otočil. Tentokrát byl průběh opačný. V prvním setu v úvodní hře odvrátil tři brejkboly a pak pálil esa. Jedním tvrdým míčem trefil lajnovou rozhodčí do ramena a omlouval se. Set uzavřel brejkem ve dvanácté hře.

Jiří Veselý měl ještě po prvním setu důvod k radosti.

Paire se ale na podání výrazně zlepšil a ve zbylých třech setech už českému hráči povolil jen jeden brejkbol. Druhou sadu ztratil Veselý v tie-breaku poměrem 5:7 a třetí poté, co přišel o podání čistou hrou v osmém gamu. I čtvrtý set dospěl do tie-breaku, který Paire rozjel parádním prohozem a zápas ukončil lehkou smečí.

Postupem do třetího kola Veselý potvrdil, že Wimbledon je jeho nejlepším grandslamem. Nezopakoval ale loňský výsledek a v žebříčku ho čeká další propad. Klesne někam ke 140. místu a také na US Open bude muset do kvalifikace.

Benoit Paire z Francie při wimbledonském utkání s Jiřím Veselým.

Karolína Plíšková v prvním zápase na kurtu číslo 1 od 14 hodin čelí netypické hře Sie Šu-wej. Deblová parťačka Barbory Strýcové je skvělá u sítě, často mění rytmus hry a používá na trávě hodně účinné čopy. V Londýně si ve dvou setech poradila s grandslamovou vítězkou Jelenou Ostapenkovou i Kirsten Flipkensovou z Belgie. S Karolínou Plíškovou navíc sehrála dva vyrovnané zápasy, přičemž letos v Dubaji po velkolepém obratu ve třetí sadě dokonce zvítězila. První vážnější zkouška, kterou musí svěřenkyně Conchity Martinezové zvládnout, pokud chce pomýšlet na velké tituly.

Karolína Plíšková během Wimbledonu 2019.

Raketový vzestup kariéry, který začal loňským představením na US Open nadále prožívá Karolína Muchová. Svůj největší úspěch na turnajích Velké čtyřky může dnešním vítězstvím dokonce překonat. Vlídný los v prvních dvou kolech, v kterých narazila na trápící se Srbku Kruničovou a slabě servírující Madison Brengleovou, vystřídá těžší kalibr, ne však nepřekonatelný. Estonka Kontaveitová je sice 20. tenistkou žebříčku, v hlavě však bude určitě mít své poslední vystoupení s Muchovou na French Open, ve kterém s českou tenistkou prohrála. Zajímavý souboj hráček jedné generace přijde na řadu zhruba po 14. hodině českého času.

Tenistka Karolína Muchová při zápase 2. kola Wimbledonu s Američankou Brengleovou.

