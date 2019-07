TENIS ONLINE: Fantazie! Kvitová dál válí a ještě neztratila set. O 4. kolo hraje také Strýcová

První červencová sobota nabízí další dvě české tenistky ve 3. kole Wimbledonu. Královna All England Clubu z let 2011 a 2014 si připsala rychlý skalp Polky Linneteové. Kromě postupu do osmifinále je také výbornou zprávou to, že její zraněná ruka nadále drží a zátěž prvního wimbledonského týdne zvládla. Veteránka Barbora Strýcová bojuje o postup do další fáze turnaje s Nizozemkou Kiki Bertensovou. Tradičně obsáhlé online přenosy zápasů českých tenistek Vám nabízí náš web Sport.cz. Přímým přenosem zápasy vysílá také program Nova Sport 1.

Česká tenistka Petra Kvitová zdraví diváky poté, co postoupila do osmifinále letošního Wimbledonu.

Kvitová je už třetí českou tenistkou, která si letos zahraje v All England Clubu osmifinále dvouhry žen. V pátek se do čtvrtého kola dostaly Karolíny Plíšková a Muchová a čeká je vzájemný zápas. Ještě je může doplnit Barbora Strýcová, kterou ale ve 3. kole čeká turnajová čtyřka Kiki Bertensová z Nizozemska.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová, jež poprvé v Londýně slavila titul v roce 2011, měla duel se 75. hráčkou žebříčku Linetteovou pod kontrolou. Nasázela třiadvacet vítězných úderů, nečelila brejkbolu a soupeřce vzala třikrát podání.

Svěřenkyně kouče Jiřího Vaňka prolomila prokletí wimbledonského dvorce číslo dvě, na kterém v minulosti třikrát neuspěla a nehrávala na něm ráda.

V pondělním utkání o čtvrtfinále bude soupeřkou Kvitové, která hraje po výpadku kvůli natrženému svalu v předloktí levé ruky, vítězka zápasu mezi devátou nasazenou Sloane Stephensovou z USA a domácí Johannou Kontaovou.

Dvojnásobná šampionka Petra Kvitová a její radostné gesto.

Tim Ireland, ČTK/AP

Strýcová nastoupí proti nizozemské favoritce

Druhý nejlepší londýnský výsledek by si v případě postupu mohla do svého životopisu zapsat Barbora Strýcová. Zkušená česká harcovnice na trávě ožila a po nepříliš povedeném úvodu sezony má na zeleném pažitu výbornou bilanci 5 výher a 2 porážky. Ve Wimbledonu zatím neztratila set, dnes však čeká Strýcovou přetěžký úkol. V cestě jí stojí Kiki Bertensová, která se v kalendářním roce 2019 rozjela k impozantní jízdě, která zatím skončila na 4. místě světového rankingu. Navíc je Nizozemka univerzální hráčkou a výborné výsledky dosahuje na všech površích. Na druhou stranu už několikrát potvrdila, že na granslamech ji nervozita stále trochu svazuje, o čemž svědčí i to, že na posledních třech akcích „Velké čtyřky" se nedostala dál než do třetího kola. Podaří se jí to nyní, nebo se do 4. kola podívá nejzkušenější z českých tenistek?

Barbora Strýcová na podání

Carl Recine, Reuters