Tomic se chce odvolat proti pokutě za odfláknutý Wimbledon

Na šestadvacetiletého Tomice se po zápase snesla za jeho výkon a přístup na kurtu vlna kritiky. Organizátoři mu vyměřili pokutu v maximální výši 45 000 liber (1,3 milionu korun), což se rovná prémii za první kolo. Australan by tak měl z Londýna odjet s prázdnou.

"Letěl jsem z Turecka, kde jsem prohrál ve čtvrtfinále. Odehrál jsem tam pár zápasů ve 40 stupních, byl jsem utahaný a o víkendu mi bylo trochu špatně," řekl Tomic australským médiím. "Pak jsem hrál s jedním z pěti nejlepších tenistů na trávě a prohrál 2:6, 1:6, 4:6. Nebylo to 6:0, 6:0, 6:0," bránil se.

Tsonga si v Londýně postěžoval, že pokuta pro soupeře znehodnotila jeho vítězství. Tomic se podle něho snažil a ve třetím setu předvedl bojovný výkon.

"Od začátku jsem věděl, že mám jen malou šanci, protože jsem se necítil, ale chtěl jsem jít na kurt a zkusit to, protože to je Wimbledon," dodal. "Bylo to 6:2, 6:1, než jsem se stačil vzpamatovat. Ve třetím setu to bylo trochu lepší, ale pořád dost rychlé. Ani můj nejlepší výkon tentokrát nestačil, ale na víc jsem prostě neměl," uzavřel s tím, že Tsonga zkrátka odehrál vynikající zápas.

Pro Tomice ovšem nešlo o první podobný exces. Předloni ve Wimbledonu předvedl v 1. kole rovněž odbytý výkon a následně dostal pokutu 15 000 liber za předstírání zranění a pohrdlivý komentář.