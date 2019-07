Bitvu Titánů vyhrál Federer! O titul se utká se světovou jedničkou Djokovičem

Jednatřicetiletý Španěl Bautista, který měl původně na konec tohoto týdne naplánovanou rozlučku se svobodou na Ibize, dokázal srbskému favoritovi sebrat druhý set. Pak už ale Djokovič v souboji s 23. nasazeným hráčem kraloval, poněkud zpomalil jen při mečbolech, kterých potřeboval pět.

Z posledních pěti grandslamů má Djokovič zápasovou bilanci 32:1, jedinou prohru mu v semifinále Roland Garros připravil Rakušan Dominic Thiem. Celkově je srbský tenista v grandslamovém finále popětadvacáté, ve Wimbledonu prohrál finálový zápas jen v roce 2013 s domácím Andym Murraym.

Federer zdolal v duelu Titánů Nadala a ve Wimbledonu postoupil podvanácté v kariéře do finále. O devátý titul z All England Clubu, kterým by opět vylepšil vlastní rekord, se v neděli utká s obhájcem trofeje Djokovičem.

Federer s Nadalem proti sobě na trávě ve Wimbledonu nastoupili naposledy v roce 2008, kdy v památném pětisetovém finále triumfoval Španěl. Dnešní 40. vzájemný duel pro sebe po více než tříhodinové bitvě získal Federer a bilanci snížil na 16:24.

Roger Federer ve Wimbledonu opět září.

Alastair Grant, ČTK/AP

Vyrovnaný úvodní set získal Švýcar v tie breaku 7:3, ve druhém mu ale zcela odešlo podání a Nadal hladce vyrovnal. Do třetí sady už ale Federer vstoupil opět suverénně a díky rychlým brejkům získal další dvě sady.

Nadal kladl tuhý odpor především v závěru duelu. V maratonském devátém gamu, v němž se hrálo pětkrát přes shodu, při svém podání odvrátil dva mečboly. Další dva pak smazal v následující hře, než při pátém kapituloval.

Jsem vyčerpaný, přiznal Federer

"Jsem vyčerpaný. Na konci to bylo hodně náročné. Rafa zahrál několik neuvěřitelných úderů, aby se udržel v zápase. Myslím, že jsme hráli na vysoké úrovni," řekl Federer o zápase, v němž podle něho rozhodovaly maličkosti. "Myslím, že jsem získal ty nejdůležitější výměny v zápase. Byly tam některé hodně těsné fifýty a hodně dlouhé výměny," dodal.

Sedmatřicetiletý Švýcar dnešním triumfem načal v All England Clubu druhou stovku vítězných zápasů. Ve finále bude útočit na 21. grandslamovou trofej, Djokovič jich má ve sbírce patnáct.

"Doufám, že ho dokážu dostat až na hranu a snad ho porazím. Ale všichni dobře víme, že to bude hrozně těžké. Není světovou jedničkou náhodou," řekl Federer, jenž dvanácti finálovými starty na jednom grandslamu napodobil Nadala. Ten má stejně působivou bilanci na Roland Garros.

Výsledky českých tenistů najdete ZDE