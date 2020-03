Válka o Wimbledon! Odložte turnaj, žádá Djokovič. Federer i Nadal jsou proti

Přes tři měsíce zbývají do zahájení třetího grandslamového podniku roku - slavného Wimbledonu. Nebo spíše druhého. Roland Garros již totiž pořadatelé kvůli řádění koronaviru před několika dny přeložili. A podobný úděl by mohl stihnout i boje v All England Clubu. O tom, zda o osudu londýnského klání i celé sezony rozhodnout již nyní, či vyčkat, však panuje řada rozporů i mezi největšími tenisovými velikány.