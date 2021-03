Pořadatelé Wimbledonu pro letošek předběžně počítají i s diváky

Pořadatelé Wimbledonu počítají při přípravě letošního ročníku grandslamového turnaje s přítomností omezeného počtu fanoušků v hledišti All England Clubu. Všechny plány ale zůstávají otevřené a budou se přizpůsobovat aktuální epidemické situaci a platným protikoronavirovým opatřením v Británii.

"Rozhodnutí o kapacitě pro diváky necháme na co nejpozději, abychom mohli přivítat co nejvíce návštěvníků," uvedli v prohlášení zástupci All England Clubu. Loňský ročník se kvůli pandemii koronaviru poprvé od druhé světové války neuskutečnil vůbec.

Pro hráče, jejich doprovod a další účastníky turnaje bude letos platit povinnost ubytovat se v některém z oficiálních hotelů namísto obvyklých pronájmů soukromých domů. "Přestože už se na horizontu objevil příslib návratu k normálnějšímu životu, ještě tam nejsme," dodal předseda All England Clubu Ian Hewitt.

Letošní ročník grandslamového turnaje je na londýnské trávě na programu od 28. června do 11. července.