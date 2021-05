Pořadatelé Wimbledonu věří, že budou moci zaplnit víc než čtvrtinu kapacity

Pořadatelé Wimbledonu doufají, že budou moci přivítat v All England Clubu víc diváků, než se původně plánovalo. Vzhledem k lepšící se koronavirové situaci v zemi se předpokládá další uvolnění opatření a organizátoři očekávají, že by díky tomu mohli zaplnit více než povolených 25 procent kapacity.

Letošní ročník Wimbledonu by mohl navštívit více diváků, než se předpokládalo (ilustrační foto)

Na základě vývoje počtu případů a postupu očkování v zemi je možné, že Velká Británie od 21. června zruší omezení sociálních kontaktů. Wimbledon, který za normálních okolností přivítá až 42 tisíc fanoušků denně, je na programu od 28. června. Naději pořadatelům navíc dává řada úspěšně uspořádaných akcí s diváky zařazených do testovacích projektů.

"Chápeme ale, že s ohledem na indickou mutaci ještě bude o tomto tématu velká diskuze mezi vládou a zdravotními úřady a jsme připraveni být flexibilní, abychom mohli odpovídajícím způsobem reagovat," uvedli zástupci All England Clubu v prohlášení. Všechna rozhodnutí o cenách vstupenek nebo odměnách pro hráče proto nechávají na co nejpozději. Předprodej vstupenek by měl být zahájen až v polovině června.

V roce 2019 přivítal nejslavnější grandslamový turnaj na travnatých dvorcích All England Clubu za 13 hracích dní celkem 500 397 diváků. Vloni se kvůli pandemii koronaviru poprvé od druhé světové války neuskutečnil.