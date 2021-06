Už toho nech, na tohle není nikdo zvědavý! Kontroverzní tenista se předvedl i ve Wimbledonu

Výbušná vystoupení francouzského tenisty na kurtech začínají být už jistým folklorem. V prvním kole Wimbledonu prohrával Benoit Paire 0:2 na sety a 0:5 ve třetím, tak si řekl, proč bych se měl ještě snažit. Míčky tedy bez větší snahy jen odpaloval do sítě. Na to konto přišlo varování od rozhodčího a Francouz se začal vztekat.

Francouzský bouřlivák, který je svými výlevy na kurtu i mimo něj proslulý, se netají tím, že ho tenis v pandemické době nebaví a že na turnaje jezdí jen proto, aby shrábnul prize money za úvodní kola. Údajně mu vadí, že na zápasy nemůžou fanoušci, jenže opatření se uvolňují a na Wimbledonu mohou být plné tribuny.

U Paireho se ale evidentně nic nezměnilo a závěr zápasu proti Schwartzmanovi se rozhodl odchodit. Míčky odpálil vždy jen do sítě a tím už rozzlobil umpirového rozhodčího, který mu udělil napomenutí za nesportovní chování, čímž si vysloužil potlesk od přítomných diváků. A to byla pro Francouze poslední kapka.

Après deux retours dans le filet, Benoît Paire a écopé d'un avertissement pour non-combativité !

Odkráčel na lavičku a cestou prohlašoval, že potřebuje fyzioterapeuta, že cítí bolest. „Nezavolám fyzioterapeuta. Musíte ukázat více sportovního chování a co nejvíce se snažit," stál si pevně za svým rozhodnutím sudí Lahyani.

„Plýtváš časem nás všech!" ozvalo se od fanouška z tribuny. V tom se Francouz začal s rozhodčím hádat. „Kolikrát jsem v prvních dvou setech odehrál balon do sítě? Kolikrát? A to vám to nevadilo," vyčítal Lahyanimu. Fanoušci na něj začali bučet a pískat.

To ovšem dvaatřicetiletého tenistu nevyvedlo z míry. „Tenis hraju pro sebe, ne pro lidi. Ti mě nezajímají," řekl po zápase. Po této rozmíšce se vrátil odehrát zbytek zápasu a pro fanoušky si přeci jen něco připravil. S křikem a obrovskou předstíranou snahou odehrál těžký míč, čímž pobavil všechny přítomné.