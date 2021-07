Plíšková si pochvaluje, že si drží ve Wimbledonu kvalitu

"Pocitově mi přijde, že všechny mé výkony jsou tak nějak podobné a celkem dobré. Řekla bych, že si držím dobrý level. I když jsem se dříve dostala do čtvrtého kola, tak mi přišlo, že jsem tam měla jeden zápas třeba horší, ale teď mi přijde, že si jedu stejně," řekla Plíšková.

Základem je dobrý servis, o který Plíšková přišla jen dvakrát. Dala možná jen 22 es, ale důležitější je fakt, že podáním získává snadné fiftýny. I mečbol ve třetím kole utkání s krajankou Terezou Martincovou, kterou zdolala dvakrát 6:3, takto využila. "Mám ze servisu hodně bodů. Doservírovala jsem v klidu první i druhý set. Servis mi z velké části vyhrává zápasy," řekla.

Česká tenistka Karolína Plíšková v akci na Wimbledonu.

Paul Childs, Reuters

Proti Martincové zaznamenala i devět dvojchyb pramenících z většího rizika. Nechce na trávě servisem jen rozehrávat výměnu. "A čekat, co se stane. To nemá smysl. Určitě tady do podání víc chodím i druhým servisem, pak vytvářím tlak na soupeřku," řekla Plíšková.

Z druhého servisu dala i jedno eso. Druhé podání přitom musela kvůli teči o pásku třikrát opakovat. "Tohle mě pobavilo. Když dám první nec, beru to jako varování. Když se to stalo podruhé, říkala jsem si, že to přece už musím dát přes. Šla jsem do toho a dala eso," řekla s úsměvem.

Stejně jako ve druhém kole z ní čišelo častěji dobré rozpoložení. Před Wimbledonem přitom na trávě nevyhrála ani jeden zápas. "Jsem typ, který potřebuje mít za sebou pár vítězství a pohodu. Když se do toho dostanu, pak je jedno, jaká byla předchozí část roku. Tenis jsem nezapomněla. Jen si všechno musí sednout. Dělám maximum a mám čisté svědomí," ujistila.

Česká tenistka Karolína Plíšková postoupila do osmifinále Wimbledonu.

Alberto Pezzali, ČTK/AP

Před sezonou angažovala německého kouče Saschu Bajina a se spoluprací je maximálně spokojená. "Doufám, že nám to vydrží, že se nic nezkazí, protože mám pocit, že i když jsem na začátku roku nehrála úplně nej, tak nám to nějak na kurtu i mimo něj funguje," řekla.

Má pocit, že mimo jiné bývalý kouč Japonky Naomi Ósakaové na ni předává pozitivní myšlení. "Věří ve mě, i když jsme měli pár blbých turnajů, porážek a tréninků a občas jsem naštvaná nebo negativní, to tak prostě je. On není nikdy naštvaný ani negativní, možná smutný, ale dává tomu všechno, dává tomu srdce, což je pro mě momentálně nejdůležitější," řekla Plíšková.