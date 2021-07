PROGRAM WIMBLEDONU: Siniaková si zahraje s Bartyovou na centrkurtu

Kateřina Siniaková si o postup do osmifinále Wimbledonu zahraje v sobotu na centrálním dvorci. Česká tenistka soubojem se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou z Austrálie uzavře sobotní program na hlavním dvorci londýnského areálu v All England Clubu. Do hry půjdou i další dvě české tenistky. ampionka Roland Garros Barbora Krejčíková se utká s Anastasijí Sevastovovou z Lotyšska a Karolína Muchová s finalistkou z Paříže Anastasií Pavljučenkovovou z Ruska. Zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz.