Favoritkou finále Wimbledonu je Bartyová, sázkaři se neshodují

"Tenis patří mezi tři nejsázenější sporty spolu s fotbalem a hokejem. V live sázkách je vůbec nejsázenějším sportem. A tak není překvapením, že grandslamy se řadí k nejoblíbenějším sázkařským podnikům roku. Na Wimbledon letos přijmeme sázky za 500 milionů korun. Jako u všech sportů platí, že účastí českého sportovce se zájem o tipování výsledků zvyšuje a tím spíš, když je sportovec úspěšný," uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.

Semifinálový souboj Plíškové s Běloruskou Arynou Sabalenkovou byl podle Hadravy v Tipsportu s objemem 16 milionů korun zatím nejsázenějším zápasem letošního Wimbledonu. Na postup Plíškové šlo 43 procent sázek v kurzu 2,7:1. Sázkaři tak na tipech vydělali.

"Karolína Plíšková na startu Wimbledonu určitě nepatřila do okruhu největších favoritek. Na to, že by mohla celý turnaj ovládnout, se před začátkem turnaje sázelo v kurzu 45:1, na postup do finále byl k dispozici kurz 19:1. I sázkaři si před startem našli spíše jiné favoritky, věřilo se Sabalenkové, Bartyové, z Češek pak nejvíce Krejčíkové a Kvitové," doplnil mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Finále! Karolína Plíšková jásá po postupu přes Bělorusku Arynu Sabalenkovou.

Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP

Jeden z klientů Fortuny podle něj vsadil na celkové vítězství Plíškové ještě v kurzu 23:1 tiket za 20 000 korun. V případě úspěchu české tenistky by tak vyhrál téměř půl milionu.

Devětadvacetiletá Plíšková je první Češkou ve finále Wimbledonu po sedmi letech. Navázala na Petru Kvitovou, vítězku londýnského turnaje z let 2011 a 2014. Slavný travnatý grandslam vyhrály i Jana Novotná (1998) a devětkrát rekordmanka Martina Navrátilová, ale ta získala všechny tituly pod americkou vlajkou.

Grandslamový turnaj může mít podruhé za sebou českou vítězku. Na pařížské antuce v červnu senzačně triumfovala Barbora Krejčíková. Plíšková je na turnajích "velké čtyřky" ve finále podruhé. Poprvé hrála o titul v roce 2016 na US Open, kde podlehla Angelique Kerberové.