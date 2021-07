Berrettini - Hurkacz 6:3, 6:0, 6:7, 6:4 Berrettini si ve Wimbledonu zahraje poprvé grandslamové finále

Berrettini si s Hurkaczem poradil za dvě hodiny a 39 minut. Jedinou slabší chvíli si vybral v tie-breaku třetího setu, ale hned v úvodu čtvrté sady sebral soupeři podání a dotáhl zápas do vítězného konce.

Dosavadním maximem pětadvacetiletého Itala na grandslamech bylo semifinále z předloňského US Open. Na nedávném Roland Garros došel devátý hráč světového žebříčku do čtvrtfinále.

"Nevím, co říct... Myslím, že mi to dojde až za pár hodin," řekl v rozhovoru na kurtu první italský finalista v historii Wimbledonu. "Vím, že jsem odehrál skvělý zápas, ale o tomhle jsem nikdy ani nesnil. Bylo to prostě moc i na sen," dodal.

Berrettiniho postup do finále však není až takovým překvapením, protože v červnu dokázal jako první debutant od Borise Beckera v roce 1985 získat titul na trávě v Queen's Clubu.

Čtyřiadvacetiletý Hurkacz rovněž usiloval o nejlepší výsledek na turnajích velké čtyřky. Osmnáctý hráč žebříčku ale nedokázal navázat na výkony z předchozích kol. V osmifinále vyřadil světovou dvojku Daniila Medveděva z Ruska a ve čtvrtfinále osminásobného šampiona Rogera Federera ze Švýcarska.