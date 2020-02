Procházka je jako McGregor. Oba kosí soupeře a drží si vítězný tým

Tohle fanoušci milují, sportovní přísada, koření, které rozdmýchává emoce. Ukončení soupeře před limitem, kdy rozhodne nacvičená kombinace, drtivý tlak, povedené koleno, přesný úder, který trefí pomyslnou desítku. Conor McGregor vyhrál 22 zápasů v MMA, 19 na K.O., případně T.K.O. Skvělá bilance. S podobnou vchází do velkého světa UFC Jiří Procházka - poměr 26:23. Styl, který český bojovník vyznává. Pronásledující lovec chce kořist zničit.

Jaké změny čekají Jiřího Denisu Procházku po přestupu do UFC?

„Jdu přímo k věci. Musel jsem si v tom udělat trochu pořádek. Nechci bojovat, jak na začátku někteří borci, kteří si tam stoupnou a bojují, bojují, a bojují, omlacují se a je to pana orel. Když vím, že nejpřímější cesta je do hlavy, těla, trefit přesně bod, tak najdu způsob, jak nejefektivněji to udělat. Budu soupeře lovit a půjdu čistě po ukončení. Přizpůsobím tomu dech, pohyb, psychiku, nic jiného mě nezajímá," má jasnou představu sedmadvacetiletý brněnský sportovec před další kapitolou svého života bojovníka.

Před dvěma týdny Procházka podepsal s americkou organizací kontrakt na šest zápasů. Přichází jako šampion japonského Rizinu v polotěžké váze. Z velkého světa vpluje mezi elitu, na kterou hledí celý svět. Nová liga, stejný tým, v Jetsaam gymu se nic zásadního měnit nebude.

Jak slavil Jiří Procházka podpis do UFC, co je také ve smlouvě s americkou organizací?

„Jedeme dál ve stejném složení, nedávno jsme se o tom bavili. Conor McGregor má také stále stejný tým, stejného trenéra. S Jiřím jsme od začátku, známe se do hloubky, každý ví, co má dělat. Upravíme jen sparingy," má jasno Martin Karaivanov, trenér a manažer.

Procházka posledních deset soubojů vyhrál, devětkrát na K.O., případně T.K.O. McGregor má z uplynulých deseti výher poměr 10:8.

„Jde o chuť a motivaci, to je první a poslední. Samozřejmě také zdraví. Důležité je to chtít vnitřně, jít tam a člověka sejmout," jde Procházka přímo k věci. „Máme nastavenou cestu, kterou jsme si řekli už před vstupem do velkého světa MMA. Hlava je základ, jdeme stále po jedné cestě," přidává se trenér Jaroslav Hovězák.

Jiří Procházka má jasno. V UFC ukážu, co ještě neviděli

Jaký bude start, kdo bude prvním protivníkem v UFC? Tohle menu se připravuje za zavřenými dveřmi. Ti, kteří mají mít správné informace, vědí. Ostatní svět se je dozví v pravý okamžik.

„Ze začátku budu nový, chci si udělat dobrý jméno, určitě tam nepůjdu dělat extra humbuk. Spíš chci svým výkonem ukázat, co jsem zač, že na to mám sáhnout si na světovou top a být v ní," věří Procházka svým schopnostem.

Pod japonskou organizací český zápasník dosáhl vrcholu, naopak došel do stavu, kdy nepotkával v boji těžší soupeře. Prostě nebyli. Proto změna, teď se Procházka postaví větším výzvám. On i jeho tým toto vědí, připravují se. Jen nikdo zatím nezná odpověď.

„Jiří v Rizinu někam postupoval, vyhrával a začali mu dávat slabší soupeře. Je jednoduché, jednodušší někam vstoupit, ale udržet se, každý si na vás brousí zuby, každý vás sleduje. Udržet se na špici je těžší, tohle bude následná motivace. Uvidíme, co přinese čas. Uděláme maximum, abychom došli nejkratší a rozumnou cestou k titulu a udrželi se v UFC co nejdéle," dodává Karaivanov.

Žádný český bojovník nevstupoval do ligy mistrů MMA s podobným životopisem a zápasovou bilancí jako Procházka. On má v rukou karty, které v následujících letech odhalí, jestli mezi nimi byly i trumfy a esa.