Biatlonové hvězdy se pustily do Číny: Olympiáda tam nemá co dělat

Měly by patřit k hvězdám blížící se olympiády v Pekingu, jenže ze startu na hrách v Číně mají mírně řečeno smíšené pocity. Opory švédské biatlonové reprezentace se shodují na tom, že nejlidnatější země světa vzhledem k nedemokratické podstatě tamního režimu neměla pořadatelství her vůbec dostat.

Hned 180 lidskoprávních organizací vyzývalo k bojkotu zimní olympiády v Pekingu, která proběhne na začátku příštího roku. Švédský olympijský výbor sice bojkot her odmítl, ale jeho medailové naděje kritikou na pořadatele nešetří.

„Asi není zodpovědností MOV (Mezinárodního olympijského výboru), aby řešil problémy v Číně. Zodpovědností MOV ale především je, aby hry nebyly zemi jako Čína vůbec svěřeny," rozčiloval se nedávno na Twitteru biatlonový olympijský vítěz z Pchjongčchangu Sebastian Samuelsson.

Svensk IOK-pamp försvarar Kina-OS och Qatar-VM https://t.co/3hNIitqI1N via @svtnyheter — Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) October 18, 2021

Později myšlenku ještě rozvedl. „Přeji si, abychom do takové země nejezdili. Protože olympijské myšlenky se s olympiádou v Číně nerýmují. Celé tohle se děje proto, jakým způsobem MOV olympiády rozvíjí. Narostly do tak ohromných rozměrů, že si je mohou dovolit už téměř jen země s diktátorskými režimy. Tuhle olympiádu už žádné demokratické země ani nechtěly. A má to své důvody," poukazoval Samuelsson na fakt, že ve finále se vybíralo jen mezi Pekingem a Almaty v Kazachstánu.

Svého reprezentačního kolegu podpořila i další biatlonová olympijská vítězka Hanna Öbergová. „Ráda bych jela na olympiádu do jiné země. V budoucnu musí existovat jiné alternativy, kde by se hry mohly pořádat," cituje biatlonistku list Expressen.

Švédský Stockholm kandidaturu na pořádání her 2022 stáhl kvůli nedostatečné politické podpoře. A v boji o pořadatelství ZOH 2026 prohrál s italskou kandidaturou Turína a Cortiny d'Ampezzo.

„Stockholm 2026 se zaměřil na uspořádání udržitelných her a neměl šanci uspět. V MOV se pořád mluví o tom, že se chce změnit, ale ve skutečnosti nechce. K MOV mám jen velmi nízkou důvěru," dodal Samuelsson.

Souzní s ním i krajanka a lyžařská hvězda Charlotte Kallaová, která nabádá k tom, aby se Stockholm o pořadatelství znovu ucházel. „I na hrách v Číně ale vidím příležitost, jak upozornit na problémy, které tam existují. Může se o nich zvýšit povědomí," uvedla Kallaová.

Také ze sousedního Norska od lyžařské legendy Marit Bjørgenové zazněla podpora pro názory švédských kolegů.

„I my v Oslu jsme měli příležitost ucházet se o pořadatelství olympiády a vrátit ji zpět ke kořenům. Protože jinak si ji budou moct dovolit jen velké státy. Tedy i Norsko musí převzít svůj díl zodpovědnosti," nabádal Bjørgenová s upozorněním na staženou kandidaturu hlavního města své země.

Pravdou je, že na zimní olympiádu v norském Lillehammeru (1994) se dodnes vzpomíná jako na jednu z nejvydařenějších se skvělou atmosférou.