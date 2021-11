Česká biatlonistka má ojedinělou bilanci! Jako boj o přežití, líčila po neobvyklém zážitku

Už se může těšit na start sezony, ale krátce před ní si dopřála sportovní odbočku. Nikoli první v kariéře. Biatlonistka Lucie Charvátová absolvovala mistrovství světa už ve čtvrtém odvětví. Nedalo jít to, využila příležitost, která se přímo nabízela - v její domovské Jilemnici se odehrál v závěru října šampionát v orientačním biatlonu.

Všechno ´zařídil´ její otec, taktéž postava se širokým spektrem zájmů a dovedností. Na mistrovství svoji dceru přihlásil, a překvapil ji. Ale zase ne tolik.

V kariéře podobně jako táta zkoušela všechno možné. Tenhle sport, o kterém většina fandů asi ani neví, však ještě nikoli. Na šampionátu ho zkusila vskutku poprvé. „Dělala jsem si srandu, že absolvuju už čtvrté mistrovství světa v různých disciplínách. Po biatlonu, běhu na lyžích a lyžařském orientačním běhu," říkala pro biatlon.cz všestranná osmadvacetiletá závodnice. V běhu na lyžích startovala v roce 2013 na MS ve Val di Fiemme, v paměti fandů jsou její účasti na biatlonových šampionátech, kdysi stihla i lyžařský orienťák.

Další specializace jí teď dala pořádně zabrat. Úvodní sprinterský závod až tak náročný nebyl. Ženy běžely na 3,1 km. Po jedné ráně střílely vleže a vestoje, po chybě následovalo trestné kolo. „Byl to závod nejvíc podobný biatlon," přibližovala Charvátová pro svazový web. Skončila desátá z dvaceti.

Drsná zkouška přišla v tzv. klasice. Drsnější cesta terénem, složitější práce s mapou, do níž se vyznačovaly kontroly. Za minimální odchylky od reality kruté časové přirážky. Pro Charvátovou 36 minut.

A pak další část. Dohromady tedy deset kilometrů. „Na střelnici jsem doběhla skoro po dvou hodinách. Byla jsem hotová, i když jsem nedělala velké mapové chyby. Na svůj výkon jsem hrdá," líčila pro biatlon.cz.

Vyčerpané jí v cíli po celkových 52 trestných minutách patřila devatenáctá příčka z dvaceti startujících. „Přišlo mi, jako bych dokončila nějaký survivor (boj o přežití). Ale startovala jsem jako první a doběhla do cíle jako první. Nebyl to takový průser, jak by se podle toho výsledku mohlo zdát," dodala bronzová medailistka z loňského biatlonového MS.

V příštích dnech ji čeká závěr přípravy v Norsku, pak na skok návrat domů a cesta na SP do Švédska.