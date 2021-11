Zděšení na severu! V Norsku a Švédsku řeší šokující odhalení v biatlonu a lyžování

Dagbladet dělal průzkum mezi 300 dívkami z klasického lyžování a biatlonu na vrcholové úrovni ve věku 16 až 19 let. Výsledky šetření vyvolaly velký rozruch. „Něco takového jsem vůbec nevěděla. Ta čísla jsou děsivá," komentovala zjištění elitní švédská lyžařka Charlotte Kallaová pro list Expressen.

Našli se ale i tací, které znepokojivá odhalení příliš nezaskočila. „Svým způsobem mě to moc nepřekvapuje. Je to kombinace důsledků vrcholového sportu a vlivu sociálních médií. Chcete to dotáhnout co nejvýš a být ve všem nejlepší. Ale musí to mít nějaké hranice," vysvětloval elitní norský biatlonista Johannes Thingnes Bö pro Dagbladet.

„Je jasné, že ladění hmotnosti je součástí sportu, když v něm chcete uspět. S váhou se ale pracuje především směrem k vrcholným akcím, abyste se dostali do nejlepší formy. Pak můžete zase část hmotnosti nabrat zpět. Takhle to funguje v mnoha sportech," doplnil biatlonista.

Podle skandinávských médií se nyní snaží sportovní svazy ve zmíněných odvětvích věnovat této problematice zvýšenou pozornost a včas zachytávat náznaky o poruchách příjmu potravy u mladých závodnic.

Velké starosti s citlivým přístupem k ožehavé problematice si naopak nedělají v Rusku. Trenéři se kvůli údajné nadváze veřejně pustili i do největších hvězd Natalije Něprjajevové a Julie Stupakové, které budou patřit na olympiádě v Pekingu k medailovým adeptkám.

„Měla by vážit 62 až 63 kilo, aby podala optimální výkon. Ale momentálně jí váha brání v rozvoji. Musí se snažit zhubnout, aby mohla na olympiádě uspět," kritizoval Něprjajevovou její kouč Jurij Borodavko pro ruskou televizi Match TV.

Stejnou závodnici pranýřovala dříve i šéfka ruského lyžování Jelena Vjalbeová. „Upřímně, mám pochyby o její motivaci. Jejím největším problémem je váha. S její hmotností není možné lyžovat," kritizovala šéfka bronzovou z olympiády v Pchjongčchangu a trojnásobnou medailistku z MS.

Šéfka ruského lyžování Jelena Vjalbeová.

