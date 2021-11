Skvělá zpráva! Sezona ještě nezačala a český biatlon už má olympijskou medaili

Český biatlon se v nové sezoně dočká olympijské medaile, po sedmi letech tahanic se definitivně posouvá štafeta žen na třetí místo na hrách v Soči, které se uvolnilo po diskvalifikaci Rusek. Paradoxně je to jedna z mála jistot biatlonové zimy, která začne příští týden ve švédském Östersundu.

Český biatlon už má jistotu olympijské medaile. Co čeká české reprezentanty v Pekingu?

Z kvarteta, které si užije hodně opožděnou medailovou radost, si tam zazávodí už jen Eva Puskarčíková. Její parťačky Jitka Landová, Veronika Vítková a Gabriela Soukalová už ukončily kariéry.

„Minulý týden byly přepsané výsledky, teď čekáme na oficiální zprávu z olympijského výboru. Ale medaile už je na cestě a mělo by se to dořešit v Pekingu,“ hlásí šéf českého a viceprezident světového biatlonu Jiří Hamza.

Prezident ČSB Jiří Hamza předává cenu biatlonistce Markétě Davidové.

Michal Kamaryt, ČTK

Víc ho ale zaměstnává situace na prahu nové sezony. Covidová situace se po Evropě horší a v Rakousku, kde se má jet v Hochfilzenu začátkem prosince SP, byl vyhlášen lockdown.

Z dějiště zimních her v Pekingu navíc chodí zatím jen kusé informace… „Covid může zamíchat sezonou, pro nás je hlavní sportovce ochránit před nakažením,“ říká Hamza s mementem minulého ročníku, který části týmu zkomplikovalo právě onemocnění koronavirem.

V Číně tak avizují opatření na maximální možné úrovni. „Trochu mě zarazilo, že máme mít hotel 300 metrů od závodiště, ale budeme muset jezdit autobusem,“ říká Hamza.

Český tým pro start Světového poháru Muži: Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Adam Václavík. Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Eva Puskarčíková, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková.

Naopak profil tratí zatím znají zahraniční biatlonisté jen v hrubých obrysech. „Jsem trochu zklamaný, čekal bych, že nám organizátoři dají k dispozici přesnější data. Materiál, který jsme dostali, není hoden olympijských her,“ posteskl si Ondřej Rybář, sportovní ředitel svazu a trenér mužské reprezentace.

Detailnější obrázek o olympijském areálu si tak závodníci udělají až na místě. I když času mnoho nebude. „Je to oříšek, Světový pohár se jede skoro do poslední chvíle. Odzávodíme v Anterselvě, tři dny strávíme doma a letíme do Číny. Na aklimatizaci a časový posun tak budeme mít týden,“ vypočítává Rybář.

Esa české reprezentace to ale nijak nestresuje. „V Pchjongčchangu jsem před olympiádou také nebyla a zvládla jsem to,“ mávne rukou Markéta Davidová. „Já v Koreji rok předtím byl a zajel tam tři strašlivé závody, takže se tím ani před Pekingem zbytečně nezatěžuju,“ vybavuje si Michal Krčmář, jenž v Pchjongčchangu slavil stříbro ve sprintu.