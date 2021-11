Olympijský šampion ze čtyřbobů ukončil ve třiatřiceti letech kariéru

"Nebylo to lehké a rychlé rozhodnutí, ale nastal okamžik, kdy musím profesionální sportovní boty pověsit na hřebík," uvedl na Instagramu. "Měl jsem skvělou příležitost dělat to, co mám rád, vychutnat si sladký pocit z úspěchů a zažít bolestné porážky," dodal.

Melbardis má ze Soči vedle zlata také bronz ze závodu dvojbobů. Obě medaile získal dodatečně po diskvalifikaci ruských soupeřů za doping. Ve dvojbobu vybojoval bronz také na minulé olympiádě v Pchjongčchangu. Z mistrovství světa i Evropy má kompletní sbírky a celkem devět medailí, v sezoně 2014/15 ovládl Světový pohár na dvojbobu i čtyřbobu.