Shiffrinová kralovala v Söldenu, blýskla se i Vlhová. Ledecké se nedařilo

"Byl to skvělý závod, protože bylo krásné počasí, pista taky vypadala skvěle, ale bohužel jsem nezajela to, co jsem chtěla. Moc se mi ta jízda nepovedla," řekla Ledecká v nahrávce pro média po relativně opatrné jízdě. "Na postup mi toho chybělo docela dost, ale to je prostě závod."

Navzdory neúspěchu v závodě odjede Ledecká z Rakouska spokojená. "Mám za sebou skvělé tréninky, mohla jsem trénovat na prudkých kopcích s těmi nejlepšími. V tréninku jsem se cítila dobře, zlepšovala jsem se. Bohužel jsem to nedokázala ukázat v závodě, ale cítím tam posun," uvedla česká lyžařka a snowboardistka, která se do Světového poháru vrátí začátkem prosince v rychlostních závodech v Lake Louise. "Těším se na ně a jsem ráda, že sezona už odstartovala," dodala.

Ester Ledecká na startu v prvním kole obřího slalomu v rakouském Söldenu.

Gabriele Facciotti, ČTK/AP

Shiffrinová byla po prvním kole druhá za Gutovou-Behramiovou, ale ve druhém předvedla nejrychlejší jízdu a posunula se na první místo. Švýcarku porazila o 14 setin a připravila ji o třetí triumf v Söldenu a vyrovnání rekordu Slovinky Tiny Mazeové. "Zahájit sezonu dobře je důležité, takže jsem superšťastná. Dnes bylo lyžování radost, odvedli skvělou práci při přípravě trati, cítila jsem se skvěle při lyžování na tomto kopci," pochvalovala si Američanka.

Šestadvacetiletá Shiffrinová si připsala třinácté vítězství v obřím slalomu v kariéře a celkový počet úspěchů zaokrouhlila na 70. Víc triumfů mají na kontě pouze Švéd Ingemar Stenmark (86) a Američanka Lindsey Vonnová (82). "Je to skvělý počin, jsem hrdá. Sedmdesát je neuvěřitelné, ale cílem dne bylo lyžovat dobře," poznamenala.

Tiskovka se jí prodraží. Ester Ledecká si nedala pozor a několikrát použila zakázané slovo

Sport.cz

Shiffrinová se také stala teprve čtvrtou lyžařkou, která dokázala vyhrát alespoň jeden závod Světového poháru v deseti sezonách za sebou. Před ní se to povedlo Švýcarce Vreni Schneiderové, Rakušance Renate Götschlové a Švédce Anje Pärsonové.

Vlhová se na třetí místo posunula ze šesté příčky po prvním kole. Za vedoucím duem zaostala o více než sekundu. "Ve druhém kole to byl velký boj, neměla jsem dobrý pocit. Měnilo se světlo i podložka. V prudké části jsem dělala chyby. Ale jsem na pódiu, tak mám radost," řekla pro RTVS.

Světový pohár bude pokračovat v polovině listopadu paralelním obřím slalomem v Lech Zürsu.