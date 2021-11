Zápis do lyžařské historie. Při velké premiéře bylo plus 32

Pozoruhodný den pro lyžování. Přímo zápis do historie. Alespoň tak to zmiňují zahraniční média. Vůbec poprvé se uskuteční oficiální závod kategorie FIS (Mezinárodní lyžařská federace) na sjezdovce v Dubaji. Samozřejmě pod střechou, a to v sousedství nákupního centra, kde už před lety vyrostla zastřešená sjezdovka.