Skokan na lyžích Polášek na úvod SP nepostoupil do druhého kola

Skokan na lyžích Viktor Polášek neprošel v úvodním závodu Světového poháru v Nižním Tagilu do druhého kola. Jediný český zástupce v soutěži obsadil 44. místo a od postupu do bodované třicítky ho dělilo 14,6 bodu. Z prvního místa bude na premiérové vítězství v olympijské sezoně útočit obhájce titulu v seriálu Nor Halvor Egner Granerud.