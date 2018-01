Moravec bral energii od dcerky, s balením byl nečekaně rychle hotov

Trojnásobný medailista ze Soči bude jedním z triumfů českého biatlonu i na letošních ZOH v Pchjongčchangu. Na cestu korejským směrem se Ondřej Moravec vydal spolu s osmi reprezentačními kolegy už ve čtvrtek večer, kdy zamířili na soustředění do Almaty v Kazachstánu.

„Pro nás je teď hlavní, že jdeme naproti velkému časovému posunu. Těch osm hodin navíc v dějiště her pak nebude taková pecka, když jich teď dáme pět," říká Moravec, jenž si doma před odletem snažil užít alespoň trochu odpočinku. „Tělo i hlava už po tom volaly," říkal, přesto si dopřál i jeden ostrý trénink.

„Hodně mě nabila energií malá Róza," pochvaloval si chvilky s dcerou. „Došlo na společné bobování i stavění sněhuláka. Jak jsem skoro měsíc nebyl doma, tak na ní bylo znát, že se na mě děsně těšila. Většinou ji baví tatínek jen půl dne, teď to bylo celou dobu poměrně intenzivní," říkal.

Ohledně balení olympijských věcí byl Moravec poměrně rychle hotov. „Došlo k nějakému lehkému omylu, většina věcí z kolekce mně byla velká. Seděly jen ponožky, boty, rukavice, čepice. Ostatní mi slíbili vyměnit, tak doufám, že mi to snad přiletí do Koreje ve správné velikosti," uvažoval.

Předolympijské napětí moc znát nebylo. „Nevím, jak závodníci, ale já olympijské myšlenky zatím nemám, pro mě je to ještě odlet na přípravu. Teprve až budeme 3. února v Soulu, tak se to asi přihlásí, ale zatím nechci, abychom byli vyjukaní," říkal šéftrenér Ondřej Rybář.

V Almaty hrozí až minus třicet stupňů!

Almaty dobře poznal při svém loňském pobytu jako technický delegát biatlonu na univerziádě, pro české reprezentanty to je ale neznámá destinace. „Našel jsem na internetu, že střelnice leží v nadmořské výšce 1450 metrů," prozradil Moravec. „Hodně bude záležet na tom, co nám dovolí počasí, ale mám zprávy, že tratě i střelnice jsou dobře připravené," sdělil Rybář, podle nějž mohu být silné mrazy hodně nepříjemné.

„Mně tedy předpověď docela vyděsila. Čeká nás tam asi docela surová zima, jestli má být skutečně těch mínus třicet, v tom by se nedalo dělat vůbec nic. Počasí neporučíme, ale snad se umoudří natolik, že nám dovolí odtrénovat, co chceme. Byla by škoda, kdyby se tím měla nějak narušit závěrečná příprava," usoudil Moravec.

Plán pro osm dní tréninku v Almaty má jasný. „Pro mě je teď hlavní zůstat zdravý a udržet čistou hlavu, nezanést si ji zbytečně starostmi a uchovat si psychickou pohodu. Rád bych trochu vyladil střelbu vleže. Ani nevím, proč si k tomu ve svém věku neumím pořádně lehnout," uvažoval 33letý Moravec.