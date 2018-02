Vlezlou korejskou zimu si nepřipouští. Už vím, jak se správně obléknout, reaguje Vítková

Když na konci večerního tréninku dojela ke střelnici, ještě rozebírala své pocity s trenéry Ondřejem Rybářem a Zdeňkem Vítkem. Po vyjetí ale už Veronika Vítková spěchala do vyhřátého zázemí v tribuně olympijského biatlonového areálu.

Ilustrační foto z tréninku v Alpensia Biathlon Centre před zahájením zimních olympijských her v jihokorejském Pchjončchangu.

Ondřej Rybář na tréninku v Alpensia Biathlon Centre před zahájením zimních olympijských her v jihokorejském Pchjončchangu.

Česká biatlonistka Veronika Zvařičová na tréninku v dějišti olympijských her.

Jak se tu zatím v trénincích cítíte? Trenérům jste hlásila, že to na trati nebylo úplně ideální...

Musím říct, že jsem se na předchozích trénincích cítila hodně dobře, jen dneska to bylo trošičku horší, moc jsem se nemohla rozjet. Po delší době jsme jely rychlý trénink, tak doufám, že když je ve čtvrtek volno, tak si odpočinu.

Už se na něj těšíte?

Po příletu sem do Pchjongčchangu je to vlastně první volný den, tak se určitě těším. Doufám, že naberu síly a bude to zase dobré.

Předpokládám ale, že jen ležet na pokoji celý den nebudete...

To ne, určitě zařadím nějaký lehký výklus, projdu se a pak uvidím, co se během dne vyvine za možnosti.

Už při trénincích si zvykáte na pozdně večerní začátky závodů, což vám s ohledem na zažitý denní režim moc nesedělo. Už jste našla recept, jak si den zorganizovat?

Myslím, že základem je tomu nepodléhat. Beru to tak, že se s tím musejí poprat úplně všichni a nějak to neřeším.

Co místní vlezlá zima? I ta se dá neřešit?

Dá, snažím se jí nepřipouštět a nedělá mi to problém. Už jsem si vyzkoušela, jak se správně oblíknout a udržet se v teple, tak s tím problémy nemám.

Trénujete už v nových olympijských kombinézách, jak se vám líbí jejich design?

Myslím, že kombinézy jsou hodně pěkné, fakt se podařily.