Snídaně v jedenáct, oběd ve čtyři. Biatlonistům noční závody mění režim

Biatlonové závody ve Světovém poháru standardně začínají většinou kolem třetí hodiny odpoledne. V tu dobu bude závodníkům v Pchjongčchangu do startu zbývat pět hodin. Seriál olympijských biatlonových závodů začíná sprinty, dnes ženy a zítra muži vyrazí na trať ve 20.15 místního času (12.15 SEČ).

Ondřej Moravec na tréninku v Alpensia Biathlon Centre před zahájením zimních olympijských her v jihokorejském Pchjončchangu.

Ondřej Moravec se ve Světovém poháru pohybuje už šestnáct let. „Ale po osmé večer jsem asi v životě nestartoval. V Soči byly závody taky později, někdy jsme jeli třeba od čtvrt na sedm, ale takhle pozdě ne," přiznává.

Organizátoři tak vyšli vstříc požadavkům evropských televizí, aby se závodilo v časech, které jsou pro ně přijatelné. Biatlonisté také dostali možnost trénovat večer v časech závodů, ale využívali ji opatrně. „My absolvovali jeden trénink, třeba Francouzi, kteří tu byli ještě déle než my, jeli stejný systém jako my. Kosa byla taková, že by byla blbost se vystavovat nízkým teplotám a větru," vysvětluje Moravec, proč reprezentace dávala přednost spíše odpoledním časům.

Čeští biatlonisté ale časům závodů uzpůsobili svůj denní režim už během aklimatizačního soustředění v Kazachstánu. V Koreji chodí později spát a později vstávají. „Snažím se, abych neměl ten den šíleně dlouhý a večer nemlel z posledního," vysvětluje Michal Šlesingr. „Takhle to vychází, že v době závodu ještě nejsem tak dlouho vzhůru a neměl bych být zvadlej. Já se s tím vyrovnávám poměrně dobře, přesuny v časových pásmech zvládám," říká.

Veronika Vítková je z domova navyklá na trochu jiný denní režim, ale už se zvládla přizpůsobit. „Úplně ideální to není, ale také jsem si celý den posunula. Plus mínus na jedenáctou snídani, oběd kolem třetí čtvrté a na večeři chodíme na desátou," vypočítává svůj denní harmonogram.

„Na večerních startech bude nejhorší zima. Jak jsou prudké sjezdy, závodník se zpotí a pak ve sjezdu ztuhne a je paralyzovaný," přidává další nástrahu pozdních startů trenér mužského týmu Michael Málek.

„Ale stejně se ukáže až v závodech, kdo se na to dokázal připravit," usmívá se šéftrenér Ondřej Rybář. Jako první dostanou šanci ženy a Vítkové se v této sezóně sprinty daří, hned dvakrát se v nich prosadila na stupně vítězů. Úvodní závod má navíc takřka dvojnásobnou váhu, protože určí startovní pozice pro stíhačku.

„Ale já to neberu tak, že mi tenhle závod sedí. Spíš se mi dva sprinty povedly odstřílet čistě, přidala jsem k tomu relativně pěkný běh a byl z toho hezký výsledek. Ale nebylo to tím, že se jel zrovna sprint," namítá Vítková. Pokud vydrží větrné podmínky z průběhu týdne, čistá střelba bude zřejmě velkou vzácností. „Během jedné položky se vítr klidně dvakrát otočí," říká trenér Málek.

„Hodně se mění," přitakává Šlesingr, byť toho zatím v Pchjongčchangu odstřílel méně než jeho reprezentační kolegové. „První dva dny jsem neměl zbraň, protože zůstala na letišti v Soulu, takže jsem první den nestřílel, pak s rezervou a pak až se svojí. Ale ani mi nevadilo, že jsem na prvním tréninku nemohl střílet, protože v tom mrazu je střelba nejhorší," věděl.