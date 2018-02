Krčmář bojoval o zlato, i stříbro ale bral jako výhru

„Hlásili mi, že jedu docela dobře a že bojuju po stojce o zlato," přiznával Krčmář, že měl od českého týmu přesné informace. Jenže pořadí se přelévalo, půl kilometru před cílem byl zase třetí i za Rakušanem Julianem Eberhardem. „V tu chvíli jsem myslel spíš na zadní vrátka než na přední," přiznával Krčmář, jenž se ale ve finiši vrátil na průběžné druhé místo.

Projel cílem, lehl si na sníh a ztěžka vydechoval. „Nechal jsem tam v posledním kilometru úplně všechno. Arnd byl dneska lepší, pro mě je tohle vítězství," vůbec se netrápil myšlenkami na možné zlato.

Na trati bylo ještě 51 závodníků, mezi nimi i esa jako Martin Fourcade. Jenže ten odpálil úspěch třemi chybami při první střelbě, až za Krčmáře se zařadil Ital Dominik Windisch a odpadával jeden potenciální sok za druhým. Sám český biatlonista ale soupeře nesledoval, šel se radši převléct do tepla, vždyť teplota v Pchjongčchangu opět klesla pod minus deset stupňů.

Už jen Švýcar

Po chvíli za Krčmářem přišel předseda svazu Jiří Hamza a hlásil mu: „Už je tam jen Švýcar." Jenže i Severin Wiestner chyboval ve stojce a sedmadvacetiletému rodákovi z Vrchlabí se začal zhmotňovat medailový sen. „Malinko jsem začal věřit. Ale dokud mě neposlali na vyhlášení, tak jsem to v sobě dusil," přiznával Krčmář.

V tu chvíli už se v cílovém prostoru odehrával rej mužů a žen v českých bundách, objetí se střídala s gratulacemi... „Krásný závod. Ze začátku to nevypadlo, ale pak vygradoval nepopsatelně," vyprávěl trenér mužské reprezentace Michael Málek, jenž u střelnice v závěru závodu podupával zimou i nervozitou.

Šéftrenér Ondřej Rybář závod prožíval tentokrát na trati, kousek za střelnicí. „V tom je biatlon je krásný. Doufáte, věříte, ale dokud nedojede poslední závodník, nemůžete říct, je to tam," líčil a s úsměvem odrážel dotazy, co by mohlo po bronzu a stříbru následovat v pondělních stíhačkách (v 11.10 SEČ ženy, ve 13.00 muži): „Verča i Michal nemají špatné pozice, ale kdo chyboval ve sprintu, bude se chtít dotáhnout. Lehké to mít nebudou, ale ukázali, že i jich se můžou soupeři bát."