Vděčný žák Krčmář předčil svého hrdého učitele Moravce

Už když jako junior Krčmář nakukoval do dospělé reprezentace, na soustředěních sdílel pokoj se svým o sedm let starším kolegou. Sedli si povahově i denním režimem, měli si o čem povídat. A především mohl talentovaný mladíček okukovat, co všechno je pro úspěch ve „velkém" biatlonu třeba.

„Ondra byl vzor, který mu ukázal cestu. Chytil se ho jako sparingpartner, pak viděl tu jeho píli a vydal se po správné cestě," vypozoroval reprezentační šéftrenér Ondřej Rybář.

Lepšího učitele si těžko mohl vybrat, Moravec je pověstný svým perfekcionismem, zároveň není typem sportovce, jenž by si své biatlonové know-how úzkostlivě chránil.

Ostatní ho vytáhli

„Vytvořili výbornou dvojici, Michal se od Ondry strašně moc naučil," viděl Rybář. „Jen jako mladý závodník chtěl dokázat vše co nejdřív, ale všechno má svůj čas. Jeho hlava potřebovala impuls, aby tomu ten čas dal a nespěchal," popisuje Rybář.

Také vloni Krčmář po slibném rozjezdu sezóny nebyl spokojený s průběhem světového šampionátu v Hochfilzenu, byť bral ve vytrvalostním závodě šesté místo. „On je hrozně cílevědomý sportovec, který tomu dává strašně moc," říká šéftrenér o nejnovějším esu české biatlonové školy.

„Byli tady Ondra, Michal (Šlesingr) a Jarda (Soukup), kteří pro mě jsou strašně důležití, protože mě vytáhli. U nich jsem viděl, jak se drali nahoru," líčí s vděkem Krčmář. „A registroval jsem třeba i chyby, které dělali, a snažil se je neopakovat, jak mi radil Ondra Rybář. Ale těch dobrých věcí tam samozřejmě bylo víc," věděl čerstvý stříbrný olympijský medailista.

Moravcův podíl

V nedělním sprintu tak žák výsledkově předčil svého učitel. Zatímco Moravec zaháněl zklamání z 29. místa, Krčmář slavil svoji premiérovou velkou medaili. „To je dobře, tak to má být, je třeba takové lidi vychovávat," hlásil Moravec s hrdostí na svého medailového nástupce.

„Jsem strašně rád, myslím, že trochu mám podíl na tom, že to dokázal," přemítal Moravec. „Ale je to vzájemné, člověk postupně zjistí, že nedělá všechno dobře a že to někteří dělají lépe. A zrovna od něj se učit můžu," přiznával trojnásobný medailista ze Soči, že se s Krčmářem obohacují navzájem.

„Ondra je stoprocentní profík a Bimbovi v tomhle dost pomohl. Teď mu to jako takový nespoutaný mladík může vracet, když Ondru kolikrát svazuje povinnost dokázat, že na to má. Jsou ideální dvojice, já věřím, že to tu vyjde i Ondrovi. A v pozici benjamínka, jako byl v Soči Bimbo, je tu zase Adam," připomíná Rybář, že třeba za čtyři roky v Pekingu by podobně jako teď Krčmář mohl zazářit mladík Václavík.