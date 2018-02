Biatlonisty čeká obměna, inspirací jsou Švédové. Vrátí se i Koukalová?

Pět medailí ze Soči (a jedna z ženské štafety ještě ve hře) a dvě z Pchjongčchangu jsou pro český biatlon, jenž na cenný kov čekal od zařazení sportu do programu her v roce 1960, jistě skvělou bilancí. „Kdyby mi to někdo řekl před osmi lety, budu strašně šťastný," přiznává Ondřej Rybář, který byl po hrách v Soči jmenován šéftrenérem českého týmu.

„Máme tu dvě medaile, v mužích i ženách, ukázali jsme, že ty týmy sílu mají, takže to hodnotím jako pozitivní výsledek. Můžeme být hrdí na to, že český biatlon patří do světové špičky," vyprávěl Rybář. Hry v Pchjongčchangu pro jeho svěřence skvěle odstartovaly, ve sprintech brali Veronika Vítková bronz a Michal Krčmář stříbro, v dalších individuálních závodech přibyla dvě umístění v elitní desítce, oba medailisté byli ještě sedmí.

Zatímco sedmadvacetiletý Krčmář před sebou určitě minimálně ještě jednu olympiádu mít může, jeho kolegové už celý další cyklus neplánují. Jaroslav Soukup skončí po této sezóně, další pětatřicátník Michal Šlesingr si ještě jeden rok dopřeje, i Ondřeji Moravcovi bude za čtyři roky sedmatřicet a zatím tak daleko nehledí. Kdo je může nahradit?

„Myslím, že malých dětí máme velké množství, musí nám doběhnout. V klucích talenti jsou, třeba Milan Žemlička nebo Jakub Štvrtecký," vyjmenovává předseda svazu Jiří Hamza. V ideálním věku by za čtyři roky mohl být nyní čtyřiadvacetiletý Adam Václavík, první zkušenosti ve Světovém poháru letos sbíral o dva roky mladší Ondřej Hošek.

U žen je věkový průměr současné reprezentace nižší, byť Veronika Vítková se také přiklání k tomu, že za čtyři roky v Pekingu už závodit nebude, poslední sezónu ohlásila i Veronika Zvařičová, která byla v Pchjongčchangu v pozici náhradnice.

„Je tam hodně patnáctiletých, šestnáctiletých holek, za čtyři roky jim bude dvacet. Nesmíme se bát dát šanci mladším a Lucka Charvátová se musí vzchopit," říká Hamza. Aktuálně největším příslibem mezi ženami je věkem ještě juniorka Markéta Davidová, která se v Pchjongčchangu stala českou ženskou dvojkou, slibně se rovněž na své první olympiádě prezentovala i Jessica Jislová.

Tak zářné výsledky jako minulou zimu zatím letos neměla Eva Puskarčíková, ale stále dokáže se špičkou držet krok, jak prokázala v ženské štafetě. Stále nejasná je situace kolem Gabriely Koukalové, dřívější tahounky týmu.

Vrátí se Koukalová?

„Není nic nového, Gabča se musí dát do kupy a není vyloučeno, že bude za čtyři roky startovat na olympiádě a vrátí se jako Kuzminová," připomíná Hamza slovenskou hvězdu, která získal zlato na třetích hrách po sobě a dokázala se dvakrát vrátit po narození potomka.

Koukalová tuto sezónu nezávodí kvůli přetrvávajícím potížím s lýtky a achilovkami. „Jsme domluveni, že se v březnu potká s Pavlem Kolářem a bude se to řešit dál. Teď je jedno, jestli bude odpočívat o měsíc déle nebo o dva," říká Hamza.

Češi tak nedisponují silnou nastupující generací jako třeba Švédové, kteří v Koreji získali dvě zlaté a dvě stříbrná zásluhou zejména mladších závodníků. „Musíme koukat nejen do příštího roku, ale uvažovat i dál a vychovat si mladou generaci, která dva cykly vydrží, jako právě Švédové," plánuje Rybář. „Ale nemyslím, že bychom na příští olympiádu měli jet s menšími ambicemi než letos," věří Hamza.