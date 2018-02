Přílet biatlonistů: Krčmář nesmí domů, Vítkovou dojala návštěva Českého domu

Překvapivý stříbrný biatlonista z olympijského sprintu Krčmář si oslavu se svými nejbližšími užije jen zčásti, jeho přítelkyně je totiž nemocná a před závěrečnými díly světového poháru nechce Krčmář pokoušet také své zdraví. "Bohužel, přítelkyni neuvidím, ještě tak dva tři dny musím zůstat mimo byt," vykládal sedmadvacetiletý rodák z Vrchlabí, který také dodal, že větší oslava korejských úspěchů přijde na řadu až po sezóně.

Také Vítková, která na hrách absolvovala stejně jako Krčmář hned šest závodů, si nemohla dovolit během her výrazněji slavit svůj cenný kov hned z prvního dne her. "Jen jsem pak jeden volný den vyrazila do českého domu a to přivítání tam mě dohnalo k slzám. Ale opravdu nám to asi začne docházet až tady doma. Program byl hodně náročný, ale my tam jeli předvádět výkony a ne si to užívat," prohlásila Vítková.

Oba po nabitém olympijském programu nutně potřebují krátký odpočinek. "Byli jsme měsíc pryč, s rodinou jsme se dlouho neviděli, takže se nejvíce těším na své blízké, přítele a že se budeme společně radovat z toho úspěchu," řekla Vítková.

"Teď jsem trochu utlumený, protože na mě padla fyzická deka po poslední štafetě, kdy už toho bylo hodně. Takže se těším, že si trochu odpočinu," souhlasil Krčmář. "Během her jsem se snažil potlačit všechny emoce, tak jsem v sobě utlumil i tu euforii. Takže až se teď uvidím s rodinou, tak to na mě dýchne znovu," dodal.

Ztráta motivace chybět nebude

Volno budou mít jen pár dní. Už pátého března totiž odcestují na pokračování Světového poháru do Kontiolahti a následně do Norska. Finále v ruském Ťumeni naopak Češi vynechají na protest proti dopingové aféře v Rusku.

"Zbytek sezony je pro nás důležitý, protože jsou to závody, které se počítají do národního žebříčku a podle toho se vyjíždějí kvóty pro další sezonu. A tím, že vynecháváme Ťumeň, nám hrozí, že bychom mohli přijít o jedno místo mezi muži," připomněl šéftrenér Ondřej Rybář. "Takže nejet ty ostatní svěťáky by pro nás mělo fatální dopad. Navíc tým na tom není vůbec špatně a budeme bojovat o to, abychom fanouškům dělali dál radost," dodal.

Motivace prý medailistům chybět nebude. "Povedl se mi sice na olympiádě závod, ale sezona tím pro mě rozhodně nekončí a chci být týmu dál platný. Nebude složité se zkoncentrovat, teď spíš bude důležité si odpočinout," prohlásil Krčmář.