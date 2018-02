Premiéra Čechů? Mělo by se hrát pouze o výši skóre, tvrdí znalec korejského hokeje

Korejský hokej zná jako málokterý z Čechů. Na sklonku hráčské kariéry totiž Patrik Martinec pět let působil v soulském Anyangu Halla, který poslední dvě sezóny vede jako trenér. O prvním soupeři české reprezentace na ZOH mohl kouči Jandačovi dopodrobna referovat, z jeho klubu totiž bylo do národního týmu povoláno hned dvanáct hokejistů.

„Minulou sezónu dokonce patnáct, jenže tři kluci jsou teď na vojně, která je na dva roky povinná. Výjimku mají jen sportovci, kteří získají zlato z Asijských her nebo mistrovství světa či jakoukoliv medaili z olympiády," vypráví 46letý Martinec, jenž české reprezentaci vypomáhal s organizačními věcmi při jejím kempu v Soulu.

Při čtvrtečním utkání nebude v hledišti stadiónu v Kangnungu rozpolcený, palce bude držet svým krajanům. „Vím totiž, že rozdíl mezi oběma týmy je strašně velký. Když k tomu naši kluci přistoupí s respektem a nic nepodcení, mělo by se hrát pouze o výši skóre. Byla by ale chyba nastoupit s tím, že si hlavně musíme nahonit skóre. To by taky mohlo skončit trápením," varuje rodák z Jilemnice.

Všechno prohrají

„Jsem přesvědčený, že Korejci ve skupině prohrají všechny tři zápasy. Předkolo play off pak pro ně bude tím největším momentem. Kdyby ho hráli třeba s Norskem nebo Slovinskem a všechno by se jim sešlo, můžou mít šanci. Postup do čtvrtfinále by pro ně znamenal to samé, jako pro nás medaile. Brankář Dalton by ale musel chytat fantasticky, podobně jako Hašek v Naganu," soudí Martinec.

Právě Dalton je jedním ze sedmi naturalizovaných Korejců narozených v Kanadě figurujících v sestavě Koreje. „Právě ti místnímu hokeji moc pomohli. Vždyť ještě před třemi lety byla Korea až ve třetí nejvyšší skupině mistrovství světa a letos si zahraje v elitní kategorii. I když si myslím, že z ní zase hned sestoupí," odhaduje Martinec.

„Korejci sice výborně bruslí, chybí jim ale herní návyky. Nemají mládežnické týmy, hokejový program je jim nabízen až na středních školách. Teprve na nich začnou trénovat jako mužstvo a začínají hrát i zápasy," přibližuje Martinec hokejové poměry v hostitelské zemi ZOH.