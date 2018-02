Růžička, nebo Kubalík? Toť otázka. Češi jdou na Koreu, kterou nechtějí démonizovat

Více než dva týdny příprav jsou u konce, česká hokejová reprezentace zítra vstupuje do olympijského turnaje zápasem proti domácí Koreji (od 13:10 SEČ, živě vysílá Eurosport 2). Národní tým si uvědomuje roli velkého favorita proti mužstvu zažívajícímu historickou premiéru na ZOH, trenér Josef Jandač ale apeluje, že nesmí přijít sebemenší podcenění.

„Postaví se nám urputný a organizovaný soupeř s dobrým bruslením. Musíme k zápasu přistoupit maximálně zodpovědně a nemyslet si, že nasypeme bůhvíkolik gólů. Korea už není rozvojový tým, zároveň ji ale nechceme démonizovat. Pořád je zkrátka z kategorie protivníků, které musíme porážet," nehledá Jandač výmluvy.

Domácí bude hnát vyprodaný stadión v Kangnungu pro deset tisíc diváků. „V tom mají jednu z mála výhod. Chceme se ale soustředit na sebe, strašně důležitý bude začátek. Bylo by fajn, kdyby se nám povedlo dát rychlý gól. Pokud ne, hlavně nesmíme začít panikařit, ale zůstat trpěliví," uvědomuje si útočník Roman Červenka, jehož čekají už třetí ZOH.

Národní tým nastoupí s Francouzem v bráně, Jandač plánuje točit sedm beků a třináct útočníků. Do hry se tak nedostane jeden obránce (patrně Kundrátek) a Martin Růžička, nebo Dominik Kubalík. „Oba jsou to snajpři. Uvidíme, jak se Růža bude cítit, po příletu s námi trénoval zatím jen jednou. Věřím, že se do toho rychle dostane," řekl Jandač s tím, že finální sestavu hráčům oznámí až ráno v den zápasu.

Sedm Korejců se narodilo v Kanadě

Korejci v přípravě na ZOH porazili jen Kazachstán, kterému ale rovněž podlehli, stejně jako Slovinsku. V generálce utrpěli debakl 1:8 od OSR. „Budou vyznávat kanadský styl hokeje, vždyť sedm jejich hráčů se v Kanadě narodilo. Včetně gólmana Daltona, který je moc dobrý. Musíme se co nejvíc tlačit před bránu, aby toho moc neviděl a dostávali jsme ho pod tlak. A pozor na ztráty puku na modré čáře, aby nechodili do rychlých protiútoků," varuje útočník Michal Řepík.

Ví, že systém turnaje zaručuje přímý postup do čtvrtfinále nejen vítězům všech tří skupin, ale i nejlepšímu celku z druhého místa. „Proto se budeme snažit dát co nejvíc gólů, pokud to bude jen trochu možné," přiznává.

Jandače by potěšilo, kdyby se střelecky prosadilo co nejvíc útočných formací. „V každé z nich máme hráče, kteří umějí dát gól. Síly máme rozložené. Jenom čtvrtá pětka je spíš taková obranářská," tvrdí trenér.

Dresy se líbí

Utkání s Koreou začne až po deváté hodině večerní místního času, po poledním rozbruslení tak budou mít hokejisté delší volno. „Nejsme zvyklí hrát takhle pozdě, bude to odlišné. Po obědě si asi půjdeme na chvíli lehnout," tuší Řepík.

Před středečním tréninkem hráči absolvovali společné focení v dresech, které budou oblékat v zápasech turnaje. Červená i bílá sada má na rukávech modré pruhy. „Viděl jsem sice jen ty bílé, ale jsou moc pěkné, dost podobné těm z mistrovství světa," pochvaluje si sparťanský útočník.