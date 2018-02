Zavřel oči a zařídil Slovákům senzační vítězství. Úžasný pocit, smál se obránce Plzně

Radostné gesto slovenského beka Petera Čerešňáka z rozhodujícího gólu do sítě OSR.

„Úžasný pocit. Výhra nad takhle silným soupeřem nás může do zbytku turnaje strašně nakopnout," radoval se Čerešňák.

Slováci přitom začali katastrofálně. Z hvězdných jmen soupeře měli až přehnaný respekt, pod tlakem jen vyhazovali puk z obranné třetiny a v páté minutě prohrávali už o dvě branky.

„Rusové měli obrovský tlak, byli jsme jak na kolotoči. Díkybohu jsme dostali jen dva góly, mohlo jich být mnohem víc," uznal Čerešňák.

Slovenský tým, za který do zápasu nastoupilo dvanáct hráčů z české extraligy, se ale oklepal, a ještě v první třetině dokázal srovnat. Stačily mu na to jen čtyři střely na Košečkinovu branku. „Po prvním gólu jsme zjistili, že se nimi dá hrát, z každého opadla nervozita. Začali jsme plnit systém a najednou jsme byli vyrovnaným soupeřem, v některých fázích dokonce lepším. Rusové čekali, že pro ně budeme jednoduchým soupeřem. Když jim to pak nešlo, byla na nich vidět frustrace," všiml si liberecký útočník Martin Bakoš, autor vyrovnávací trefy.

Necelých dvanáct minut před koncem pak Čerešňák v přesilovce bombou od modré dokonal obrat. „Jenom jsem zavřel oči a vůbec nemířil. Jednoznačně můj nejdůležitější gól kariéry," věděl.