Napotřetí už se dočkal! A hned proti Kanadě, co může být lepší? raduje se český kanonýr

Konečně se dočká premiérového startu na velké akci! Hokejový útočník Dominik Kubalík sice s reprezentací odjel už na poslední dvě mistrovství světa, v Moskvě ani Paříži se však na soupisku nedostal. Na probíhajících ZOH už sice ano, v úvodním duelu s Koreou ale zůstal jen na tribuně. To se ale v sobotu proti Kanadě změní, dvaadvacetiletý benjamínek českého olympijského nároďáku navíc míří přímo do prvního útoku k Eratovi s Kovářem.

Jste rád, že na šanci naskočit do olympijského turnaje nemusíte čekat déle?

Pochopitelně jsem, hlavu jsem si z toho ale nedělal. Člověk se pořád snaží něčeho dosáhnout. Pro mě byl sen dostat se do nároďáku. Poslední dvě mistrovství světa jsem sice byl s týmem, na soupisku jsem ale zapsán nebyl, což se může stát. Věřil jsem, že nominaci na olympiádu si vybojuju, i když sezóna nezačala úplně podle představ. Z ruské Ufy jsem se vrátil do Plzně ještě před sezónou a měl jsem obavy, jak všechno bude vypadat. Ale v Plzni to klapalo a šlape to i teď ve švýcarském Ambri-Piotta, kde jsem hodně spokojený.

Kdo se od vás radostnou novinu o startu na olympiádě dozví jako první?

Zavolám určitě bráchovi Tomášovi (útočník Plzně) a taky mámě a přítelkyni.

Těšíte se na spolupráci v prvním útoku s Martinem Eratem a Janem Kovářem?

Potěšilo mě to, zahrát si s nimi bude super! Kovyho znám, chvilku jsme spolu hráli v Plzni, s Martinem budu hrát poprvé. Doufám, že nám to bude fungovat, nebude ale problém se s nimi sehrát, jsou to šikovní hokejisti. Umí vás najít, jsou výborní nahrávači a já se budu snažit přizpůsobit.

Co s vámi dělá, že debut na velké akci si odbydete zrovna proti Kanadě?

Těším se, proti komu jinému by bylo lepší začít než právě proti Kanadě. Všichni víme, jak hrají, bude to zápas o soubojích, což mně moc nevadí. Kanadu všichni známe a je jedno, že tu nemá hráče z NHL. Budou chtít bruslit, budou se chtít srážet, mají dobré přesilovky. Musíme hrát svůj hokej. Doufám, že to bude v pohodě a vyhrajeme.

Kromě vás do sestavy míří i Martin Růžička. Oba jste rození kanonýři, už s vámi trenéři probírali, co od vás budou vyžadovat?

Zatím ještě ne, že jsme v sestavě, jsme se dozvěděli až před tréninkem. Ještě něco ale asi proběhne. S Růžou samozřejmě nejsme žádní velcí nahrávači, u nás je to jenom o tom dostat se do šance a proměnit ji. Doufám, že se nám to povede.

Věříte, že si na olympijský led přenesete formu z Ambri, kde máte průměr více než bodu na zápas?

Snad ano. Všechno je o tom, jestli má člověk důvěru trenéra a může hrát svůj hokej. Já cítím v Ambri maximální důvěru, trenér mi věří, hodně se spolu bavíme.